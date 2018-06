20:55 Uhr

Wieder Unfall zwischen Nördlingen und Deiningen: Mann schwer verletzt

Der 58-Jährige fährt laut Polizeibericht ungebremst in die Vorfahrtsstraße ein. Eine Frau rammt ihn. In ihrem Auto sitzen vier Kinder.

An der gleichen Stelle wie schon am Montag hat sich am Dienstag, gegen 18.35 Uhr, wieder ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 58-jähriger Autofahrer fuhr von Löpsingen kommend auf die Staatsstraße Nördlingen – Deiningen zu. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Mann dort vermutlich wegen eines gesundheitlichen Problems ungebremst in die Vorfahrtsstraße ein.

Der 58-Jährige wurde von einem Auto gerammt, an dessen Steuer eine 45 Jahre alte Frau saß. Sie war von Deiningen in Richtung Nördlingen unterwegs. Der Unfallverursacher wurde mit schweren Kopfverletzungen ins Zentralklinikum Augsburg geflogen, die Frau wurde leichter verletzt ins Krankenhaus Nördlingen gebracht.

In ihrem Wagen fuhren außerdem vier Kinder zwischen 11 und 15 Jahren mit, die ebenfalls leicht verletzt wurden, so die Beamten. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ungefähr 12 000 Euro. Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr aus Deiningen und die Straßenmeisterei Nördlingen. (pm)

