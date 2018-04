vor 51 Min.

Wilburgstetten: Quadfahrer durchbricht Schaufenster

Zwei Vorfälle mit Quads hat es am Wochenende in und um Wilburgstetten gegeben. Bei einem Unfall hatten die Beteiligten Glück im Unglück.

Am Samstag fuhr ein 21-jähriger Quadfahrer auf das Tankstellengelände eines Autohauses in Wilburgstetten. Aus ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Wie die Polizei berichtet, durchbrach er die Schaufensterscheibe der Tankstelle und richtete massiven Schaden an der Ladeneinrichtung und dem Kassenbereich an, die Polizei schätzt die Summe auf rund 6000 Euro, am Quad in Höhe von rund 3500 Euro. Der Fahrer und eine 61-jährige Mitarbeiterin der Tankstelle wurden leicht verletzt.

Zu einen weiteren Vorfall kam es am selben Tag auf der B25 von Wilburgstetten in Richtung Nördlingen. Auf Höhe des Bahnübergangs platzte der Motor eines Quads. Nach Polizeiangaben entstand eine 350 Meter lange Ölspur. Das Öl wurde durch eine Spezialfirma abgebunden. Der Quad Fahrer blieb unverletzt. Am Quad entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro. pm