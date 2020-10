vor 21 Min.

„Winterreise“ im Konzertstadel

Manuel Kundinger tritt in Reimlingen auf

In Kooperation mit dem Kulturforum Nördlingen wird Manuel Kundinger laut einer Pressemitteilung den bekanntesten Liederzyklus der Romantik und das populärste Stück von Franz Schubert „Die Winterreise“ singen.

Komponiert im Jahr 1827 gelte das Werk als einer der Höhepunkte seines kompositorischen Schaffens. Mit Manuel Kundinger interpretiere ein Bariton das Werk, in dem Hoffnungen, Schmerzen, Zweifel, Freude, Enttäuschungen, Sehnsüchte, Kummer und Verzweiflung und alles zusammen einen emotionalen und musikalischen Mikrokosmos darstellen.

Die Texte des Romantikers Wilhelm Müller und die Musik von Franz Schubert erzählen laut Mitteilung vom Wanderer, der unterwegs ist durch Leben und Welt. Manuel Kundinger und der Pianist Stéphane Bölingen nähern sich auf unterschiedlichsten Wegen diesem zeitlosen Text. Es entstehe eine Zwiesprache von Piano und Sänger. Das Konzert findet am Sonntag, 8. November, um 18 Uhr im Konzertstadel in Reimlingen statt und wird in enger Zusammenarbeit mit dem Kulturforum Nördlingen durchgeführt. Die Karten sind nur im Vorverkauf bei Heiner Hildebrandt im Konzertstadel in Reimlingen unter der Telefonnummer 09081/87716 erhältlich. (pm)

Themen folgen