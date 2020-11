17:03 Uhr

Wird der Fußball-Ligapokal komplett eingestampft?

Plus Zwei Drittel der geplanten Fußballspiele sind verschoben worden. Und jetzt ist Winterpause. Nun steht sogar eine komplette Absage des Ligapokals zu Debatte.

Von Klaus Jais

So hatten sich das die Spielplanmacher des Fußball-Ligapokals nicht vorgestellt. Am vergangenen Wochenende hätte für die Kreisligisten und abwärts planmäßig komplette Spieltage des Ligapokals stattfinden sollen. Aus diesem Vorhaben wurde nur bedingt etwas. Denn letztlich rollte eine wahre Absageflut über die Wettbewerbe. Einzig das Spiel FC Lauingen – FC Gundelfingen II (2:1) fand statt. Es steht nun eine komplette Einstampfung des Ligapokals zur Debatte.

Einige Vereine hatten den neu geschaffenen Wettbewerb von vorneherein gemieden. Zuletzt hatten die A-Klassisten FC Osterbuch und SpVgg Minderoffingen ihren Nicht-antritt verkündet. Die Zahlen: Im Ligapokal der Kreisligisten haben der FSV Reimlingen, der FSV Marktoffingen und der TSV Oettingen noch kein einziges Spiel ausgetragen. Fanden am ersten Spieltag noch neun Paarungen statt, so waren es am zweiten Spieltag nur noch vier Spiele und am dritten Spieltag nur noch eine Partie. Beim Ligapokal der Kreisklasse sind gar vier Vereine (SV Hausen-Schopflohe, SG Munzinger SV/FC Birkhausen, TSV Harburg und TSV Mönchsdeggingen) noch gänzlich ohne Spiel. Ähnlich die Lage im Ligapokal der A-Klassisten, wo ebenfalls vier Vereine (SV Megesheim, SV Großsorheim-Hoppingen, SV Wörnitzstein-Berg II und SV Mauren) nach drei Spieltagen noch keinen Auftritt hatten. Noch schlimmer die Lage im Ligapokal der B-Klassisten, wo fünf Mannschaften (TSV Wemding II, TSV Möttingen II, SV Grosselfingen, FC Mertingen II und Fatih Spor Asbach-Bäumenheim) noch keine Begegnung absolviert haben. Zusammengenommen wurden insgesamt rund zwei Drittel aller geplanten Spiele dieses Zusatzwettbewerbs auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Viele Vereine halten das Kicken mittlerweile für unverantwortlich

Viele Vereine halten das Kicken mittlerweile für unverantwortlich. Komplett abgesetzt wurde der für das vergangene Wochenende geplante erste Spieltag im Ligapokal der Bezirksligen, somit auch das Derby SV Holzkirchen – TSV Nördlingen U23. Holzkirchens Trainer Philipp Buser dazu: „Wir waren uns alle einig, den Trainings- und Spielbetrieb bei diesen Gegebenheiten einzustellen. Bei einem solchen Inzidenzwert im Landkreis und den damit verbundenen Beschränkungen ist es nicht tragbar, weiterhin mit 20 Personen auf einem Platz zu stehen und zu trainieren. Die Folgen einer möglichen, zweiwöchigen Quarantäne für Spieler und deren Familien und/oder im Beruf wollten wir nicht riskieren. Letztendlich hat es sich ja jetzt eh wieder erledigt mit dem Mannschaftssport.“ Im Ligapokal der Bayernliga Süd hat der Wettbewerb noch gar nicht begonnen.

Bedingt durch die vom Freistaat Bayern umgesetzten Bund-Länder-Beschlüsse zur Eindämmung der Corona-Infektionen und dem damit einhergehenden vierwöchigen Trainings- und Wettkampfverbot für den kompletten Breitensport im November hat der Vorstand des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) den vorzeitigen Gang in die Winterpause beschlossen. Gleichzeitig aber unterstrich das Gremium in seinem einstimmig getroffenen Beschluss die große Notwendigkeit, auf Sicht zumindest den Trainingsbetrieb in angepasster Form wieder zu gestatten, um weiteren Schaden von den Sportvereinen abzuwenden. Hier seien alle Sportfachverbände in der Pflicht, mit einer Stimme zu sprechen. „Dass wir bereits jetzt mit allen Spiel- und in Altersklassen in die Winterpause gehen, ist sicherlich keine überraschende Nachricht, sondern vielmehr die logische Konsequenz aus dem jetzt verhängten Sportverbot“, betont Schatzmeister Jürgen Faltenbacher, der im BFV-Präsidium für den kompletten November ein Sportverbot haben. Es wäre keinem Verein zuzumuten, jetzt abzuwarten und direkt im Dezember wieder ins Geschehen einzugreifen.

BFV hat formell einstimmig die Spielbetriebsaussetzung bis Ende des Jahres beschlossen

Formell hat der BFV-Vorstand am Montagabend einstimmig die Spielbetriebsaussetzung bis 31. Dezember beschlossen, alle weiteren Entscheidungen hinsichtlich der Spielplangestaltung für den Re-Start im neuen Jahr 2021 werden individuell von der jeweils zuständigen spielleitenden Stelle auf Verbands-, Bezirks- und Kreisebene getroffen. Grundsätzlich gelte für alle Ligen und Altersklassen weiterhin eine zweiwöchige Ankündigungszeit, ehe der Wettkampf-Spielbetrieb wiederaufgenommen werden könne.

Zur Situation im Ligapokal sagt Faltenbacher: „Wir haben Bezirken und Kreisen bewusst völlige Freiheit bei der Ausgestaltung des Liga-Pokal-Modus‘ gewährt und dabei auch in den Statuten geregelt, wie wir im Falle einer neuerlichen Zwangspause damit umgehen. Es gibt etwa Regelungen zur vorzeitigen Wertung oder zur Verkürzung des Liga-Pokals, um nur zwei Beispiele zu nennen.“ Diese Regelungen den unterschiedlichen Fortschritten in den einzelnen Spielebenen für einen Re-Start im Frühjahr anzugleichen, werde jetzt die Aufgabe sein. Und weiter: „Wenn ich vereinzelt lese, dass der Liga-Pokal in Teilen schon jetzt eine Farce sei, dem muss ich klar und deutlich sagen, dass wir immer gesagt haben, dass es in dieser so nicht gekannten Situation zu Änderungen kommen kann – von der Modus-Modifikation bis hin zur gänzlichen Streichung.“

