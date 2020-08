14:20 Uhr

Wird der Ipf bei Bopfingen zum Unesco-Welterbe?

Plus Es gibt ein neues Projekt, mit dem könnte der Ostalbkreis zu seiner zweiten Welterbe-Stätte kommen. Das hat die Nachbarstadt Nördlingens jetzt vor.

Von Viktur Turad

Wird der 668 Meter hohe Ipf am westlichen Riesrand zusammen mit anderen keltischen Stätten in Baden-Württemberg zum Unesco-Weltkulturerbe erklärt? Im Ostalbkreis ist man jedenfalls davon überzeugt, dass das Bopfinger Wahrzeichen das Zeug dazu hat, wie in der Sitzung des Finanzausschusses des Kreistags von Landrat Klaus Pavel zu hören war. Und da die Stuttgarter Regierung bekräftigt hat, das keltische Kulturerbe im Land erhalten und fördern zu wollen, hat man in Bopfingen große Pläne.

Bis 2024 soll für rund 2,4 Millionen Euro im Rahmen des Projekts „Erlebniswelt Kelten am Ipf“ ein Hotspot entstehen, an dem die Geschichte digital aufbereitet und den Besuchern nahegebracht wird. Bürgermeister Dr. Gunter Bühler: „Wir müssen eine große Qualität in dieses Projekt bringen. Schließlich bewegen wir uns hier künftig kulturell auf Landesebene. Wir wollen unseren Besuchern ein nachhaltiges Erlebnis bieten!"

Ipf soll zum Weltkulturerbe werden

Die Finanzierung ist gesichert; 918 000 Euro gibt der Bund, 741 000 Euro kommen vom Land Baden-Württemberg, 370 000 Euro steuert der Ostalbkreis bei, 371 000 Euro die Stadt Bopfingen. Durch die Aufnahme in das Förderprogramm des Bundes erhält der Ipf den Status eines „National bedeutsamen Kulturdenkmals“.

Am Aufgang zum Ipf gibt es bereits ein Freilichtmuseum, das aus einem keltischen Herrenhaus und einer partiellen Umzäunung des Viereckhofes, einer keltischen Wehranlage, besteht. Diese Bauten ermöglichte die Leader-Förderung der Europäischen Union, die zum Jahresende ausläuft. Bis dahin sollen noch drei weitere Gebäude entstehen, nämlich ein Vorratshaus, ein Gesindehaus und ein Grubenhaus.

Der bis dahin erreichte Zustand, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Bopfingen, ermögliche jedoch keine Nutzung der Anlage. Leer stehende Gebäude ohne didaktische Vermittlungsmethoden machten den Ipf als Siedlungsort nicht greif- und erlebbar. Lediglich seine Hülle werde dargestellt. Führungen würden zwar bereits mit Erfolg angeboten, durch greifbare Kultur-und Wissensvermittlung lasse sich dies jedoch steigern. Auch die von Ministerpräsident Winfried Kretschmann ausgerufene gesamtpolitische Konzeption zu den keltischen Stätten in Baden-Württemberg wolle diese vergangene Kultur und ihre Verbindung zur Gegenwart sichtbar machen.

Erlebniswelten Kelten am Ipf: Das steckt dahinter

Im Rahmen eines Projekts „Erlebniswelt Kelten am Ipf“ ist nun an vier wichtige Maßnahmen gedacht, die bis 2024 umgesetzt werden sollen:

Das Freilichtmuseum soll ausgebaut werden in Form eines für den süddeutschen Raum charakteristischen keltischen Herrenhofes. Zu sehen sein sollen Alltagsgegenstände, Handwerksräume und ein Schaugarten. Das Museum soll nicht nur begehbar, sondern auch erlebbar sein. Didaktische Angebote sollen die Selbsterfahrung abrunden, gruppenspezifische Angebote und Führungen sollen für ein breites Erlebnisspektrum sorgen.

Das Besucherzentrum mit einem Shop und einem gastronomischen Angebot - das zur Zeit noch schmerzlich vermisst wird - soll die erste Anlaufstelle, Informationsquelle und Dreh- und Angelpunkt im Freilichtmuseum sein.

Das schützenswerte Naturdenkmal Ipf soll in seiner Gänze digital durch modernste Vermittlungsmethoden erlebbar gemacht werden. Besucher können auf ihrem Smartphone das keltische Leben in der Anlage beinahe real auf dem Display anschauen.

Das Seelhaus schließlich, das Bopfinger Heimatmuseum , soll als Pendant zum Freilichtmuseum am Ipf ausgebaut werden. Während jenes am Ipf saisonal von Mai bis Oktober betrieben werden soll, soll das museale Angebot im Seelhaus das ganze Jahr über genutzt werden können. Gerechnet wird mit jährlich 10 000 Besuchern am Ipf und 2000 im Seelhaus.



Im Ausbau des Freilichtmuseums sehen Stadt Bopfingen und Ostalbkreis Perspektiven für die Entwicklung der Region. Der Mehrwert für Bopfingen sei dabei ebenso relevant wie der Mehrwert für den Kreis und sein kulturelles und touristisches Angebot. Und das in mehrfacher Hinsicht. So würden Wanderwege durch aktuelle archäologische und geologische Informationen ergänzt. Vor Ort soll eine Gesamtkonzeption entstehen. Außerdem werden die Führungsangebote ausgebaut. Workshops zu Themen von Natur und Umwelt sollen Bestandteil der so genannten „Perspektive Natur“ werden.

Ausbau der kulturellen Aktivitäten

Neben dem regulären Museumsbetrieb ist ein Ausbau der kulturellen Aktivitäten vorgesehen. Spezifische Führungen, Workshops zu Lebenswelt und Handwerkskunst der Kelten, Lesungen, Vorträge, Konzerte und die Einführung eines Keltenfestes in Verbindung mit einem Keltenkolloquium, das alle zwei Jahre in Bopfingen stattfinden soll, sind ebenfalls geplant.

Das Museum soll für Sonderveranstaltungen genutzt werden. Zum Konzept gehören kulinarische Führungen und Abende, die unter verschiedenen Leitthemen stehen. Möglich sind im Museum private und Firmenveranstaltungen, ebenso Trauungen und Hochzeitsfeiern.

Nicht zuletzt aber, so steht es ausdrücklich im Konzept, soll der Ipf, einst Fürstensitz und Herrschaftszentrum in Süddeutschland, Grenzgänger zum Ries und zu Bayern sein und den Tourismus und den Lebensraum noch attraktiver machen. Dies umso mehr, sollte der Ipf Unesco-Weltkulturerbe werden. Dies wäre er automatisch, sollte die Bewerbung der keltischen Stätten in Baden-Württemberg von Erfolg gekrönt sein. Mit dem Ipf und dem räto-romanischen Limes hätte der Ostalbkreis dann zwei Welterbe-Stätten.

