vor 43 Min.

Wirtschaft: Was Wittner fordert

Gigabit-Ausbau und Ansiedlung eines Mittelständlers

PWG-OB-Kandidat David Wittner schlägt zwei konkrete Maßnahmen vor, um die Wirtschaft vor Ort zu unterstützen. Die positive Entwicklung der Firma Varta sei aktuell in aller Munde. Für den Standort Nördlingen sei dies durchaus erfreulich, beispielsweise im Hinblick auf die dadurch entstehenden Arbeitsplätze und nicht zuletzt auch hinsichtlich der zu erwartenden Gewerbesteuerentwicklung. Man dürfe auf der anderen Seite aber die Augen nicht vor den Signalen verschließen, die andere Branchen und Betriebe in der Region aussendeten, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Eine sich abkühlende Konjunktur und rückläufige Aufträge in der Wertschöpfungskette der Automobilzulieferer machten sich auch im Ries bemerkbar.

Um die Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich mit anderen Regionen zu erhalten, schlägt Wittner nun zwei konkrete Maßnahmen vor: Zum einen eine frühest mögliche Umsetzung des sogenannten „Gigabit“-Ausbaus. Damit könne auch in Gebieten, die bereits über Leitungen von 30 Mbit/s verfügen, das Glasfasernetz auf die Geschwindigkeit von 1000 Mbit/s („Gigabit“) ausgebaut werden, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Bayern habe dafür kürzlich als erstes Bundesland eine Fördergenehmigung der EU erhalten. Der Freistaat solle dies nun auf schnellstem Wege für Kommunen abrufbar machen. Schnelles Internet sei heute ein entscheidender Standortfaktor für Betriebe, weshalb sich Nördlingen hier bestmöglich aufstellen müsse, so Wittner.

Zum anderen sollte die gezielte Ansiedlung mindestens eines weiteren mittelständischen Unternehmens aus der IT-Branche forciert werden, fordert der OB-Kandidat. Im gleichen Zug scheint ihm eine Erweiterung des Ausbildungsangebots am Berufsschulzentrum um einen entsprechenden weiteren Fachbereich sinnvoll. Der bereits sehr gut aufgestellte Bildungsstandort könne dadurch weiterentwickelt werden. Ausbildung und Qualifizierung für die Anwendung beim Arbeitgeber vor Ort seien das Erfolgsrezept, um gute Arbeitskräfte an die Region zu binden.

„Vielseitigkeit und eine mittelständisch geprägte Struktur waren zuletzt das Rückgrat für den Wirtschaftsstandort Nördlingen – auch und vor allem in konjunkturellen Tiefphasen“, so OB-Kandidat David Wittner, der weiter sagt: „Es ist daher von absoluter Wichtigkeit, die Zukunftsfähigkeit unseres Standortes vorausschauend zu gestalten.“ (pm)

Themen folgen