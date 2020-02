vor 52 Min.

Wirtschaftsjunioren Donau-Ries fordern neues Schulfach

Im Nördlinger Kino Movieworld präsentiert die Vereinigung ihr Programm. Sie halten es für notwendig, die Lehrpläne anzupassen.

Von Matthias Link

Der Jahresauftakt „WJ@TheMovies“ der Wirtschaftsjunioren Donau-Ries hat im Nördlinger Kino Movieworld stattgefunden. Dabei stellte sich die Gruppe nicht nur vor, sie präsentierte auch ihr Jahresprogramm und prämierte die Gewinner aus dem Schülerquiz „Wirtschaftswissen im Wettbewerb“.

Die Wirtschaftsjunioren Donau-Ries sind eine Vereinigung junger Unternehmer und Führungskräfte unter 40 Jahren in leitender Position aus allen Bereichen der Wirtschaft im Landkreis. Sie sind die Stimme der jungen Wirtschaft und stehen in engem Kontakt mit der IHK Schwaben, sind aber kein Teil davon. Die Mitgliederzahl im Kreis Donau-Ries beträgt knapp 90, zusammen mit den älteren Fördermitgliedern. Die Wirtschaftsjunioren vertreten politische Positionen, sind aber parteineutral. Sie treten für eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit ein und fordern, dass die öffentliche Verwaltung mehr digitale Angebote schafft, um Geschäftsprozesse zu beschleunigen und zu vereinfachen. Die duale Berufsausbildung soll ihrer Meinung nach gestärkt werden, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Die Transparenz bezüglich Förderangeboten für Start-ups und Unternehmen soll verbessert werden und Weiterbildungsangebote zum Thema Digitalkompetenz von Mitarbeitern sollten gefördert werden. Zu den bildungspolitischen Positionen zählt auch die Forderung nach einer zeitgemäßen Anpassung der Lehrpläne. Die Themen Digitalisierung und Globalisierung sollten darin noch größeres Gewicht bekommen, fordern die Wirtschaftsjunioren. In allen allgemeinbildenden Schulen solle zudem ein verpflichtendes Berufspraktikum sowie das Schulfach „Unternehmertum“ eingeführt werden.

Die Wirtschaftsjunioren engagieren sich an Schulen

Mit dem Schülerquiz „Wirtschaftswissen im Wettbewerb“ sind die Wirtschaftsjunioren bereits an den Schulen vertreten. Etwa zwanzig Schulen wurden im Landkreis zum Mitmachen eingeladen. Davon nahmen acht Schulen mit insgesamt 491 Schülern aus der Jahrgangsstufe neun teil. Das Quiz bestand aus 30 Multiple-Choice-Fragen zu ökonomischem Allgemeinwissen. Die einzelnen Themenbereiche waren Wirtschaft im Alltag, Ausbildung, Finanzen, Gründung und Unternehmertum, Politik und Internationales und Globalisierung.

Den ersten Platz belegte Lucian Kellner vom THG Nördlingen (Preis: 100 Euro), der damit zum Bundesfinale des Wettbewerbs nach Leipzig fahren darf. Den zweiten Platz erreichte Maximilian Simon von der Realschule Maria Stern Nördlingen (Preis: 75 Euro) und den dritten Platz Ella Wiedemann, ebenfalls vom THG (Preis: 50 Euro). Den Preis für die insgesamt beste Klasse bekam die 9b vom Gymnasium Donauwörth (Preis: 100 Euro).

Die Wirtschaftsjunioren bekamen an den Schulen für die Durchführung des Quiz jeweils eine Unterrichtsstunde zur Verfügung gestellt. Ziel des Quiz sei es, bei den Schülern grundsätzliches „Interesse für Wirtschaft zu wecken“ und ihnen „einen Weitblick zu eröffnen“, so Michael Steber, stellvertretender Kreisvorsitzender der Wirtschaftsjunioren.

Die Raiffeisen- und Volksbanken Donau-Ries haben den Schülerwettbewerb gesponsert. Martin Fischer, Vertreter des Kreisverbands, sagte, er habe die Bankkunden und Kreditnehmer von morgen im Blick, die er früh „an das Thema Geld heranführen“ möchte.

Das Jahresprogramm der Wirtschaftsjunioren, das vorgestellt wurde, beinhaltet unter anderem Stammtische zu aktuellen Themen, Betriebsbesichtigungen und den Berufswegekompass in Harburg Ende Oktober.

Themen folgen