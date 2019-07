vor 16 Min.

Wissen witzig vermittelt

Die Ausstellung „Utopie Landwirtschaft“ wird im Museum Kulturland Ries in Maihingen offiziell eröffnet .

Von Peter Urban

Dr. Birgit Angerer, Leiterin des Oberpfälzer Freilandmuseums Neusath-Perschen, blieb es vorbehalten, in die Ausstellung „Utopie Landwirtschaft“ einzuführen. Wie berichtet, ist die Schau derzeit im Museum Kulturland Ries in Maihingen zu sehen. Am Donnerstagabend wurde sie vom Schwäbischen Bezirkstagspräsidenten Martin Sailer offiziell eröffnet.

Die Veranstaltung fand im Freien vor den Toren des Museums statt und bot so eine schöne Atmosphäre für die zahlreichen Gäste. Die Gempfinger Hofmarkmusik spielte auf. Sailer wies daraufhin, dass das Museum seit 35 Jahren bestehe und dass diese Ausstellung bereits die 70. Veranstaltung dieser Art sei. Er unterstrich damit die Bedeutung dieser Einrichtung, wo doch „Nachhaltigkeit und Umweltschutz sozusagen das Gebot der Stunde“ seien: „Regionalkultur wie dieses Museum bietet Orientierung und Halt in einer Zeit der zunehmenden Globalisierung.“

Auch die Leiterin des Museums selbst, Dr. Ruth Kilian, freute sich über das große, anhaltende, eher noch weiter zunehmende Interesse der Bevölkerung. Dr. Angerer zeigte in ihrer bemerkenswert philosophischen und dennoch kurzweiligen Einführung, wie viel Fachwissen in der Schau „zusammengekommen ist, was sich paart mit einer witzigen Vermittlung eines Themas, das so weit weg scheint und doch so nahe liegt“. Seit die sechs beteiligten Museen die Ausstellung geplant haben, sei sehr viel passiert. Denn plötzlich sei das Thema Landwirtschaft in aller Munde, Insektensterben und Klimaerwärmung machten uns Angst und auf einmal gebe es viele Menschen, die wissen, dass es nicht mehr selbstverständlich ist, unser „täglich Brot“ auf dem Tisch zu haben.

Der Mensch einer der wichtigsten Einflussfaktoren

Zu Recht erkenne man jetzt unser Zeitalter als das, in dem der Mensch zu einem der wichtigsten Einflussfaktoren auf die biologischen, geologischen und atmosphärischen Prozesse auf der Erde geworden sei. Diese Prozesse schildere die Ausstellung, angefangen bei der Aufklärung vor 200 Jahren, in unglaublich eindringlicher Weise. Sie zeige, dass die landwirtschaftlichen Utopien immer Ideen hervorgebracht haben, die entweder Genie oder Wahnsinn bedeutet haben. Zum Schluss zitierte Dr. Angerer den Philosophen Ernst Bloch, der in seiner „Konkreten Utopie“ den Satz geprägt hat: „Es geht um den Umbau der Welt zur Heimat, ein Ort, der allen in der Kindheit scheint und worin noch niemand war.“

Mit diesen Worten entließ sie das Publikum in die Ausstellung, die die meisten mit Begeisterung aufgenommen haben: sei es wegen des eindringlich vermittelten Wissens, sei es wegen der skurrilen Übersteigerungen des Themas in Form der Werke des Künstlers Thomas Neumeier.

Einzig der gedeckte Tisch mit Verkostungsmöglichkeit des Essen der Zukunft – unter anderem Mehlwürmer, Heuschrecken, Buffalowürmer – fand nicht die ungeteilte Begeisterung. Nur die Wenigsten trauten sich, zuzugreifen.

