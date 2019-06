17:00 Uhr

Wo Radler in Nördlingen künftig auf die Fahrbahn dürfen

Durch das Reimlinger Tor sollen Radfahrer künftig auf der Fahrbahn in die Stadt fahren dürfen.

In Nördlingen wird derzeit ein Radwegekonzept erarbeitet. Erste Neuerungen wurden jetzt bekannt.

In Nördlingen wird derzeit ein Radverkehrsnetz entwickelt. Ziel ist die Stärkung des Rad- und Fußgängerverkehrs, um die Lebensqualität für alle zu erhöhen. Auf Nachfrage der Rieser Nachrichten teilte die Stadtverwaltung mit, dass man just am vergangenen Donnerstag mit einer eigens einberufenen Befahrungskommission, die sich aus Mitgliedern des Stadtrates und der Stadtverwaltung zusammensetzt, durch Nördlingen geradelt sei. Mit von der Partie waren auch die Experten des Büros Var+.

Folgende Neuerungen gibt es bereits:

- Vor dem Reimlinger Tor befindet sich derzeit eine Baustelle. Bislang musten sich Radler und Fußgänger den Gehweg teilen. Künftig sollen Radfahrer die Fahrbahn benützen dürfen, um in die Altstadt zu gelangen.

- Im Wemdinger Viertel wurde die Benutzungspflicht auf der nördlichen Kerschensteiner Straße bereits aufgehoben. Das Radverkehrskonzept sieht dort weitere Markierungen auf der Fahrbahn vor, um die Sicherheit der Radler zu erhöhen.

An diesen Punkten soll noch gearbeitet werden:

- Ein Schwerpunkt im Radverkehrskonzept sind die Haupteinfallstraßen und die Stadttore. Lücken bestehen entlang des Inneren Rings von der Nürnberger Straße bis zum Bahnhof.

- Vorhandene Schutzstreifen auf der Würzburger Straße sollten verbreitert und Kreuzungen mit Gefahrenstellen mit zusätzlichen Rotmarkierungen ausgestattet werden, so die Experten von Var+.

- Auch Fahrradstraßen könnte es nach den Vorstellungen des Darmstädter Büros auf Nebenstraßen geben, um Nördlingern und Gästen das Radfahren angenehmer zu gestalten.

- Auf den Radwegen zum Krankenhaus und zum Sportpark gibt es Probleme wegen fehlender Übergänge an Radweg-Enden zur Fahrbahn und Aufstellbereiche an großen Knotenpunkten mit Ampeln.

In Nördlingen werden noch zu viele Wege mit dem Auto zurückgelegt, für die eigentlich optimal das Fahrrad geeignet wäre, so das Fazit der Kommission. (tiba,pm)

