18:00 Uhr

Wo in Nördlingen 2020 gebaut wird

Plus In der Stadt müssen die Verkehrsteilnehmer in diesem Jahr wieder mit Behinderungen rechnen. So wird beispielsweise die Herrengasse im Herbst komplett gesperrt. Zudem entsteht ein neuer Kreisverkehr unweit eines Stadttores.

Von Bernd Schied

Baustellen wohin man schaut: Auch in diesem Jahr wird im Nördlinger Stadtgebiet eifrig gebaut. Nicht alles wird gleichzeitig stattfinden, versteht sich. Sonst wäre ein Chaos vorprogrammiert. An manchen Stellen wollen Stadtbaumeister Hans-Georg Sigel und Tiefbauamtsleiter Michael Bauhammer jedoch Synergieeffekte nutzen. Ein Überblick über die wichtigsten Vorhaben:

Ehemaliges BayWa-Areal: Bekanntlich entstehen hier drei Wohnblöcke mit Sozialwohnungen. Zwar ist der Baubeginn erst für 2021 geplant, vorbereitende Arbeiten laufen möglicherweise bereits Ende dieses Jahres an. Die Herrengasse in der Nördlinger Altstadt wird gesperrt. Bild: Dieter Mack Herrengasse : Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED und Abbau sämtlicher Dachständer. Die Straße ist während der Arbeiten voll gesperrt. Zeitraum: Oktober/November. Bahnhofsgebäude: Kleinere Arbeiten an den Außenanlagen mit geringen Beeinträchtigungen wenn, dann für Zugreisende. Bauzeitraum: März/April. Hintere Gerbergasse: Ein Gebäude wird für das Rieskratermuseum saniert, das künftig als Depot für das Museum dienen soll. Beeinträchtigungen sind nur in geringem Maße zu erwarten. Sankt Georgskirche: Am Gotteshaus gehen die Sanierungsarbeiten an der Fassade des Kirchenschiffes und den Fenstern weiter. Spitalkirche: Noch bis Ende Juni wird die Fassade neu verputzt. Bis dahin gibt es Verkehrseinschränkungen in der Baldinger Straße. Tannenturm: Der Turm wird komplett saniert. Zeitraum: Juni bis Ende des Jahres. Stadtmauersanierung (1): nahe der Alten Bastei: Saniert werden die Mauer und das Dach. Zudem wird eine neue Beleuchtung angebracht. Stadtmauersanierung (2): Vom Berger Tor bis zum Löwenturm wird die Mauer komplett saniert. Der Abschnitt wird für Fußgänger und Radler gesperrt. Bauzeit: Juni bis November Krankenhausstraße wird gesperrt Brücke über die Krankenhausstraße : Die Holzbrücke vom Sportpark in das Wohngebiet Augsburger Viertel wird erneuert und durch eine Stahlbrücke ersetzt. Die Krankenhausstraße ist während der Arbeiten voll gesperrt. Bauzeit: Mai bis Ende des Jahres Abzweigung Ulmer Straße /Nähermemminger Weg: Dort wird als eine der ersten Maßnahme aus dem Radverkehrskonzept ein Kreisverkehr gebaut. Bauzeit: Oktober/November mit Verkehrsbeeinträchtigungen. Viele Fußgänger und Radfahrer, die ins oder aus dem Wemdinger Viertel unterwegs sind, müssen demnächst einen Umweg durch die Wemdinger Unterführung in Kauf nehmen. Die Sanierung der Höhn-Brücke ist dringend erforderlich, weil Rost die Stahlbewehrung angreift. Bild: Philipp Wehrmann Brückensanierungen: Die Höhnbrücke wird von März bis August kernsaniert. Ebenfalls gearbeitet wird an den Brücken beim Sägewerk Kling und am Bädle im Oktober. Kaiserwiese: Vollausbau der Straße vom Haus der Kirche bis zur Ankerhalle mit neuer Beleuchtung und einem Gehweg. Bauzeit: Juli bis Jahresende. Straße am Emmeramsberg Komplettausbau ab Ulmer Straße entlang der Friedhofsmauer. Zeit: Juni bis September. Die Straße wird voll gesperrt. Bleichgraben: Dort findet von Oktober bis Dezember eine sogenannte Gewässersanierung statt. Für den Verkehr sind keine Beeinträchtigungen zu erwarten, so die Stadtverwaltung. Brückensanierung Gerbergasse: Der Brücke am schmalen Durchgang von der Vorderen in die Hintere Gerbergasse erfährt im Juni ein Komplettsanierung. Mehr zur Sanierung der Höhnbrücke lesen Sie hier: Schulnote sechs für die Höhn-Brücke: Sperrung steht bevor

