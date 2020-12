vor 17 Min.

Wo in Nördlingen die Maskenpflicht gilt

Rauchen, Essen und Trinken sind laut einer Mitteilung der Stadt keine Gründe, die Maske abzunehmen. In welchen Straßen die Pflicht gilt.

Oberbürgermeister David Wittner hat den Eindruck, dass die meisten Menschen in Nördlingen sich an die Maskenpflicht halten, die seit einigen Wochen in der Innenstadt gilt. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadt Nördlingen hervor. Da von unterschiedlichen Seiten immer wieder Rückfragen an die Stadt Nördlingen gestellt würden, möchte diese anscheinend weiter bestehende Unklarheiten mit den nachfolgenden Informationen in Bezug auf die „Maskenpflicht“ auf öffentlichen Plätzen über die in Nördlingen geltenden Regeln informieren und mögliche Unklarheiten ausräumen.

Nach der Allgemeinverfügung des Landratsamts Donau-Ries vom Mittwoch, 9. Dezember, ist es auf dem Marktplatz, dem Rübenmarkt, in der Schrannenstraße, der Eisengasse, bei den Kornschrannen (im Bereich der Fußgängerzone), in der Löpsinger Straße (im Bereich der Fußgängerzone) und auf dem Karl-Schlierf-Platz verpflichtend, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Bei Nichteinhaltung dieser „Maskenpflicht“ muss mit einem Bußgeld in erheblicher Höhe gerechnet werden.

Auch Essen, Trinken oder Rauchen sind keine Gründe, die Maske herunterzunehmen

Die Stadt Nördlingen weist zudem darauf hin, dass die Maske Mund und Nase vollständig bedecken muss. Trinken, Essen oder Rauchen seien keine Gründe, dass die Mund-Nasen-Bedeckung heruntergenommen werden darf. Sollten Personen trinken, essen oder rauchen wollen, muss der von der Maskenpflicht umfasste Bereich/Platz oder die Straße verlassen werden. Die „Maskenpflicht“ gilt darüber hinaus unabhängig davon, ob man zu Fuß oder beispielsweise mit Fahrrad oder Roller unterwegs ist.

„Bei der Bedeckung von Mund und Nase geht es nicht nur um den eigenen Schutz, sondern auch darum, andere Personen vor Ansteckung durch Tröpfcheninfektion zu schützen. Durch eine Maske können andere Personen vor Partikeln geschützt werden, die beim Husten, Niesen oder Sprechen freigesetzt werden“, sagt Oberbürgermeister David Wittner und ergänzt: „Vergessen Sie bitte nicht: Auch wenn Sie eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, sollte möglichst ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden.“ Nur durch gemeinsames „Abstandhalten und Masketragen“ aller Mitbürgerinnen und Mitbürger könnten die Schutzmaßnahmen effektiv sein. (pm)

In den rot gekennzeichneten Bereichen gilt Maskenpflicht.

