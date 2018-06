vor 56 Min.

Wo sich die Katholiken früher trafen

In Dornstadt ging es nach dem Gottesdienst zum Frühschoppen„Zum Hirschen“. Das Geklapper der Kegelbahn hörte man im ganzen Dorf. Der nächste Teil der RN-Wirtshausserie.

Von Hermann Kucher

Seit der Erbteilung der Grafschaft in die Teile Oettingen-Oettingen (bleibt Stammsitz) und Oettingen-Wallerstein nach 1410 waren die Hauptstadt Oettingen „den Gassen nach“, die Grafschaft in West und Ost und die großen Riesdörfer wie beispielsweise Deiningen und Ehingen plötzlich politisch, und ab der Reformation 1539 deswegen bis heute evangelisch und katholisch geteilt.

Auch in Dornstadt hatten zwei Herrschaften das Sagen, nämlich die Grafen und spätere Fürsten von Oettingen-Oettingen und die von Oettingen-Spielberg. So gab es in dem kleinen Dorf auch zwei Schulen, zwei Kirchen und zwei Wirtschaften. Für die Katholischen gab es im Ortsteil Hirschbrunn die Wirtschaft „Zum Hirschen“ der Familie Steinhöfer. Sie war ein beliebter Anlaufpunkt, da sie vor allem nach dem Gottesdienst – direkt unterhalb von Jagdschloss und Schlosskapelle gelegen – eine praktische Frühschoppenanlaufstelle war.

Das Bier kam zuerst von der Brauerei Jung in Oettingen, später von der Brauerei Ruttmann in Gerolfingen. Gekühlt wurde das Bier in einem eigenen Eiskeller (Abriss 1995). Das Eis dazu holte man im Winter aus den umliegenden Weihern. Alfred Regele, der seit seinem 13. Lebensjahr in der Wirtschaft alle Sonderarbeiten übernommen hatte, holte mit dem Fahrrad den Schnaps im Glasballon im Rucksack beim „Losert“ in Gerolfingen.

Auch der katholische Stammtisch traf sich hier jeden Sonntagnachmittag um drei Uhr. Im schwarzen Sonntagsanzug und im weißen Hemd betraten die Herren gemächlichen Schrittes die Gaststube und setzten sich an ihre angestammten Plätze. Die neugierige Jugend saß an den anderen Tischen und lauschte gespannt den Reden der Alten. Gerhard Rogger kennt bis heute viele Geschichten: Spannend war es beispielsweise wenn man erfuhr, warum das eine oder andere herunter gewirtschaftete Anwesen auf „die Gant“ kam. Oder wenn der Herr Leister erzählte, dass in Dornstadt die Äpfel so groß waren, dass allein der Stiel schon drei Ster Holz ergab.

Der kleine Gerhard ging aber auch deswegen zum „Zua-loosa“ in die Wirtschaft, weil ihm sein Großvater immer einen süßen Sprudel spendierte. Ein wichtiges Thema, was sich schon fast wie eine Redensart anhörte, war der Satz: „Ja, ja, die Junge passa scho nemme so aufs Geld auf.“ Wagte es einmal einer, einen seit 50 Jahren angestammten Kirchenstuhl einer anderen Familie zu ersteigern, konnte man sich im Wirtshaus auch über diese „Unverschämtheit“ echauffieren. Man schätzte keine Veränderungen. „So wia’s is, is.“ Die katholischen Hochzeiten fanden-auch wegen des guten Essens-hier statt.

Zu den unvergessenen Erlebnissen gehört auch die Kegelbahn: An den Sonntagen hörte man im ganzen Dorf das Geklapper der eiförmigen Holzkugeln, die über die losen Bohlenbretter polterten. Durch die ausgefranste Rückwand kullerten die Kugeln oft in den steilen Garten hinunter. Wir Kinder holten sie dann immer für „a Zehnerle“ zurück. Wegen der Neugestaltung des Gartens mussten 1988 Kegelbahn und Gartenlaube, welche direkt an die Schlossmauser angebaut waren, für immer weichen.

Stets gewürdigt wurde das Fürstliche Haus, denn die Leute von Hirschbrunn lebten von der Waldarbeit und wären wohl ohne dieses Zubrot verhungert. Zahltag war immer der erste Samstag im Monat, eben beim Steinhöfer. Die Arbeiter wurden getrennt nach den Revieren Hirschbrunn“ (Öberförster Schielein und Oberförster Kucher) und „Wildpark“ (Oberförster Stolz, Oberförster Wowra) ausbezahlt. Damals waren in beiden Revieren über 40 Waldarbeiter beschäftigt. Da war dann auch im Wirtshaus ganz schön was los. Auch die monatliche Milchgeldauszahlung, das Ende mancher Treibjagd und die Holzversteigerungen fanden hier statt.

1913 baute Alois Steinhöfer als neuer Besitzer von Großlellenfeld kommend ein neues, zweistöckiges Gebäude mit Gastraum und Krämerladen unten und einem Tanzsaal oben. Der Krämerladen (geschlossen 1979) war gut besucht. Kam eine Mama mit ihrem weinenden Kind, steckte die damalige Kultwirtin Vevi Steinhöfer den Schnuller einfach in den offenen Zucker, und das Kind war beruhigt. Enkel Heribert Steinhöfer übernahm 1990 das Anwesen und sanierte es in den folgenden Jahren grundlegend. Seine Mutter Anni bewirtete zu besonderen Gelegenheiten angemeldete Gäste, bis 2001 endgültig die Wirtshaustüren geschlossen wurden.

