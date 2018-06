13:58 Uhr

Wo sind Mimi und Neptun? Zwei Rinder büxen aus

Eine Kuh und ihr Kalb sind aus einer Weide nahe Marktoffingen entkommen. Auch bei Amerbach ist ein Tier ausgebrochen.

Im Landkreis Donau-Ries sind gleich mehrere Rinder aus ihren Weiden entkommen. Bereits am Freitagabend gegen 15 Uhr büxte ein Rind in Amerbach aus. Landwirt Thomas Schneid hatte das Tier auf der Wiese nahe seines Hofs abgeladen, als es in Panik geriet und flüchtete. Dabei durchbrach das Tier sogar einen Elektrozaun und rannte in den angrenzenden Wald. Wo sich das hellbraun und weiß gefleckte Tier seitdem befindet, ist unklar. Schneid vermutet, dass es sich in der Nähe des Wemdinger Waldsees befinden könnte. Er hofft, dass einer der vielen Fußgänger das Tier findet. „Je länger es im Wald ist, desto wilder wird es“, sagt der Landwirt. Ein Rind sei ein Herdentier und alleine im Wald daher verängstigt.

Auch bei Marktoffingen entkamen zwei Rinder: Seit Sonntagabend sind Mimi und Neptun verschwunden. Die Kuh und ihr Kalb haben laut Polizei den Zaun ihrer Weide niedergetrampelt und sich davon gemacht. Seitdem versuchen der Landwirt und die Polizei vergeblich, die rotbräunlichen, einfarbigen Tiere zu finden. Spuren konnten die Ermittler bisher nicht ausmachen. Die Polizeiinspektionen in Donauwörth und Nördlingen bitten um Hinweise von Zeugen, die die Tiere gesehen haben. lare