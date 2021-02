vor 51 Min.

Wo soll der neue Recyclinghof in Nördlingen hin?

Plus Varta will sich in Nördlingen weiter ausdehnen, der Recyclinghof des AWV wird weichen. Doch einen neuen Platz zu finden, ist gar nicht so einfach. Welche Standorte im Gespräch sind.

Von Bernd Schied

Der Standort des Nördlinger Recyclinghofes in der Fritz-Hopf-Straße gilt gemeinhin als ideal. Er ist verkehrlich sehr gut an das regionale Straßennetz angebunden, weit weg von einer Wohnbebauung und die Entsorgungsmöglichkeiten sind in ausreichender Zahl gegeben. All dies hätte nach Vorstellungen des Nordschwäbischen Abfallwirtschaftsverbandes (AWV), der die Anlage betreibt, weiterhin so bleiben können. Sogar eine Erweiterung in Richtung Umgehungsstraße (Bundesstraße 25) war angedacht und bereits genehmigt.

Dass es jetzt aber anders kommt, liegt an der Nachbarschaft. Dort ist bekanntlich die inzwischen zum Weltunternehmen avancierte Varta AG angesiedelt. Das Unternehmen mit Stammsitz in Ellwangen boomt in ungeahntem Ausmaß. Die logische Folge dieser Entwicklung: Varta braucht mehr Platz für seine Batterieproduktion (wir berichteten). Für die Varta-Verantwortlichen um Vorstandschef Herbert Schein war es deshalb naheliegend, beim Nachbarn anzufragen, ob der ein entsprechendes Grundstück für die Expansionspläne zur Verfügung stellen würde. Der AWV zeigte sich nach einigen Gesprächen offen dafür und verkaufte dem Unternehmen den Teil der eigenen Fläche, der eigentlich für die Recyclinghoferweiterung vorgesehen war. Mittlerweile steht darauf der Rohbau für die neue Batteriefabrik.

AWV: Wollen Varta nicht im Wege stehen

Doch relativ schnell wurde deutlich: Varta reicht der Platz nicht. Der Batteriehersteller benötigt noch mehr, sprich auch die Fläche des bestehenden Recyclinghofes, um weiter zu expandieren. „Wir begrüßen nachdrücklich die tolle Entwicklung von Varta und wollen dieser nicht im Wege stehen und nachdrücklich unterstützen“, betont AWV-Werkleiter Gerhard Wiedemann im Gespräch mit unserer Zeitung. Freilich habe sich die unmittelbare Frage aufgedrängt: Wohin mit dem Recyclinghof, einer ganz wichtigen Einrichtung für die Bevölkerung? Von Beginn der Diskussion vor gut zwei Jahren an sei als Alternative das nicht weit weg vom derzeitigen Standort liegende Industriegebiet „Steinerner Mann“ in Betracht gekommen. Dafür spreche in erster Linie die Lage, ähnlich günstig wie die des Noch-Standortes. „Ich kann bis dato nichts Konkretes zum Steinernen Mann sagen, außer dass er in der Diskussion ist“, betont Gerhard Wiedemann. Nur soviel: Es gebe dort ein geeignetes Grundstück, das nicht der Stadt gehöre. Diese müsste erst Eigentümer der Fläche werden und sie dann dem AWV verkaufen oder verpachten. Zum jetzigen Zeitpunkt könne er auch nicht einschätzen, „ob der Steinerne Mann letztlich etwas wird“.

Auf die Frage nach möglichen Alternativen, betont Wiedemann knapp: „Wir bemühen uns darum.“ Wo er sich konkret umschaue, dazu sagt der Werkleiter allerdings nichts. „Wenn ich Ihnen erzähle, welche Grundstücke eventuell noch in Frage kommen, würde das unsere Verhandlungsposition schwächen.“ Eines gab der AWV-Werkleiter allerdings doch preis: „Es handelt sich um potenzielle Flächen außerhalb des Steinernen Mannes.“

Neuer Standort für Recyclinghof in Nördlingen muss bald gefunden werden

Unbestritten sei, dass die Zeit, sprich Varta, dränge. „Wir müssen das Ganze auf alle Fälle in den nächsten Monaten über die Bühne bringen. Dabei rede ich nicht von einem halben Jahr,“ verweist Wiedemann auf die Brisanz der Angelegenheit

Der neue Standort, egal wo er sein werde, erhalte einen größeren Grünsammelplatz als bisher. Neu dazu komme eine Anlage, um das angelieferte Grüngut gleich kompostieren zu können. Somit werde der „neue“ Recyclinghof von seinen Ausmaßen her entsprechend größer. Sobald klar sei, wo die Reise hingehe, werde mit dem Bau begonnen.

Sehr zurückhaltend äußerte sich auch Oberbürgermeister David Wittner. Stadt und AWV befänden sich mitten in Verhandlungen über infrage kommende Flächen, auch am Steinernen Mann, bestätigte Wittner. Es gebe noch eine ganze Reihe von baurechtlichen Fragen zu klären. weshalb er mit öffentlichen Erklärungen noch vorsichtig sein müsse. Ebenso wie der Abfallverband wolle die Stadt die überaus positive Entwicklung von Varta in Nördlingen nachhaltig unterstützen. Der OB gab sich zuversichtlich, relativ zeitnah einen Alternativstandort für den Recyclinghof zu finden.

