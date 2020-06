vor 10 Min.

Wörnitzflussbad öffnet morgen

Es gelten strenge Vorschriften

Das neugestaltete Oettinger Wörnitzfreibad öffnet ab Fronleichnam, 11. Juni, seine Tore zu den gewohnten Öffnungszeiten, nämlich an Samstagen sowie an Sonn- und Feiertagen und in den Ferien von 11.30 bis 19 Uhr und montags bis freitags außerhalb der Ferien von 13 bis 19 Uhr.

Die Stadtverwaltung behält sich einer Mitteilung zufolge vor, bei schlechter Witterung das Wörnitzflussbad zeitweise zu schließen. Aufgrund der Corona-Hygiene-Maßnahmen bleiben bis auf weiteres geschlossen: das Kneippbecken, der Bootsverleih, die Schließfächer und der Biergarten.

Der Minigolfplatz und der Kiosk sind geöffnet. Die Spielplätze dürfen von Kindern in Begleitung eines Erwachsenen genutzt werden.

Coronabedingt konnte der Hauptstromkasten nicht rechtzeitig geliefert werden, deshalb ist das Freibad noch nicht an die Stromversorgung angeschlossen. Das Kinderbecken (elektrische Pumpe) sowie das Hüpfkissen (elektrisches Gebläse) können deshalb ebenfalls nicht betrieben werden, auch die Toilettenbeleuchtung funktioniert noch nicht.

Die Arbeiten am Stromkasten sollen laut Stadt spätestens bis 18 Juni abgeschlossen sein. Die Stadt fordert dazu auf, die Abstandsregelung im Wasser und auf der Liegewiese unbedingt einzuhalten und die aufgestellten Hinweise vor und im Freibadgelände zu beachten.

Die wichtigste Information ist der Mitteilung zufolge, dass Viren, wie zum Beispiel die Grippe- und Coronaviren, nach derzeitigem Wissensstand nicht über das Badewasser übertragen werden können. Die wichtigsten Maßnahmen zur individuellen Prävention einer Infektion mit Viren bestehen laut der Mitteilung in einer Husten- und Nies-Etikette sowie einer gründlichen Handhygiene.

Die Stadt werde aus Vorsorgegründen ihre Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen verstärken und insbesondere eine Wischdesinfektion von Handgriffen und Türklinken vornehmen. Falls sich die Ansteckungslage in Oettingen wieder ändern sollte, werde man in Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden weitere Maßnahmen ergreifen.

Die Stadt weist auf weitere Regeln hin: WC-Bereiche dürfen nur von maximal zwei Personen betreten werden. Hier besteht die Pflicht zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung (Maskenpflicht). In allen Bereichen müssen die gebotenen Abstandsregeln eingehalten werden, in engen Räumen soll gewartet werden, bis anwesende Personen sich entfernt haben.

Das Kleinkinderbecken und die Spielbereiche dürfen von Kindern nur unter Aufsicht eines Erwachsenen betreten werden. Der Verleih von Ruderbooten ist nach Angaben der Stadt aus Hygienegründen derzeit nicht möglich. Die Schließfachanlage bleibt bis auf weiteres geschlossen. (pm)

