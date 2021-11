Der Verkehr in Wörnitzostheim rollt wieder

Plus Der Landkreis Donau-Ries investiert im Alerheimer Ortsteil Wörnitzostheim rund 3,4 Millionen Euro. Eine Brücke musste sogar neu gebaut werden.

Bei diesem Projekt handelt es sich um eine der größten Tiefbauinvestitionen, die der Landkreis Donau-Ries jemals getätigt hat: Insgesamt wurden 3,4 Millionen Euro für die Sanierung der Ortsdurchfahrt von Wörnitzost-heim, der Wörnitzbrücke außerhalb des Ortes, dem Bau einer neuen Brücke über den Pointgraben sowie dem Ausbau der Kreisstraße ausgegeben. Am Dienstag fand die offizielle Verkehrsfreigabe statt. Ursprünglich war ein Bereich sogar zu schmal gewesen.