Wohl doch kein neues Depot für Maihingen

Bezirk prüft für das Museum Mietoption

Das Museum KulturLand Ries bekommt nun wohl doch keinen Neubau. Wie der Bezirk Schwaben in einer Pressemitteilung bekannt gibt, sei in einer gemeinsamen Sitzung des Bau- und Kulturausschuss eine richtungsweisende Grundsatzentscheidung gefallen: Um Ausgaben in Millionenhöhe einzusparen, sollen anstelle des Museumsdepot-Neubaus in Maihingen Mietoptionen geprüft werden.

Im Jahr 2018 sei die Bauverwaltung damit beauftragt worden, für die Museen des Bezirks Schwaben in Oberschönenfeld und Maihingen jeweils einen Depotneubau durchzuführen. Ziel war es, rund 50.000 Objekte, die das Kulturland Ries an verschiedenen Orten untergebracht hat, professionell zu lagern und zu belüften, um sie so für kommende Ausstellungen zu erhalten. Diesen Auftrag hat das Beschlussgremium nun laut Mitteilung einstimmig zurückgenommen und angepasst. Der Grund: Im Zuge eines mehrstufigen Prüfverfahrens, das die Bau-Abteilung des Bezirks bis zum Sommer 2021 durchführt, stellte sich heraus, dass die Anmietung einer Halle als Depot für das Maihinger Museum deutlich wirtschaftlicher sei als ein Neubau. Deshalb werde nun zugunsten von Einsparungspotenzialen in Millionenhöhe das Vergabeverfahren für Maihingen gestoppt. Durch verringerte Reserveflächen, höhere Regale und ausgelagerte Technikflächen könne Geld gespart werden. Auch beim Depotneubau in Oberschönenfeld ergaben sich kostengünstigere Varianten: Das Depot soll durch effizientes Lagermanagement nun etwas kleiner ausfallen als ursprünglich geplant.

„Der Bezirk Schwaben bekennt sich unverändert zum Kulturstandort Maihingen und zur Kulturpflege in Nordschwaben“, bekräftigte Bezirkstagspräsident Martin Sailer während der Sitzung. „Unser Kernauftrag, die uns anvertrauten Exponate verantwortungsvoll und sachgerecht zu lagern, erfüllen wir auch mit dieser Variante“, hob er hervor. „Wir werden die geplante Fläche des Museumsdepots in Oberschönenfeld reduzieren, die Baumaßnahme für das Museumsdepot in Maihingen stoppen und neue Mietoptionen im näheren Umfeld von Maihingen untersuchen“, ergänzte Bau-Abteilungsleiter Christian Mischo in der Mitteilung. „Dabei wollen wir Synergien nutzen und überlegen, wie wir aktuelle Bestände in Oberschönenfeld integrieren können“, fügte er hinzu.

Die Ansicht von Martin Sailer, dass durch eine Anmietung von Lagerräumen der kulturelle Auftrag des Bezirks in Maihingen nicht geschmälert werde, teilte Bezirksrätin Christine Rietzler: „Ich finde es richtig, laufende Projekte sich ändernden Erkenntnisständen anzupassen“, betonte sie in der Sitzung. Bei dieser Gelegenheit könne der Nachhaltigkeitscharakter neu durchdacht werden, regte sie an. Nach dem einstimmigen Beschluss von Bau- und Kulturausschuss zu den angepassten Bauvorhaben prüft der Kultur- und Europaausschuss, wie angemieteter Raum im großen Umfang optimal als Depot genutzt werden kann. (pm)