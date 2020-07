vor 18 Min.

Wohnmobil in Nördlingen zerkratzt

In Nördlingen ist zwischen Mittwoch und Donnerstag ein Wohnmobil beschädigt worden.

Das Fahrzeug steht zum Tatzeitpunkt an der Uhlandstraße. Die Nördlinger Polizei sucht nach Zeugen.

In Nördlingen ist ein Wohnmobil beschädigt worden. Wie die Polizei berichtet, war das Fahrzeug in der Zeit zwischen Mittwoch, 22 Uhr, und Donnerstag, 17 Uhr, an der Uhlandstraße abgestellt worden, als es beschädigt wurde. Die Fahrzeugfront, die zum Gehweg hin zeigte, wurde zerkratzt. Dabei entstand nach Polizeiangaben ein Sachschaden von etwa 600 Euro. Hinweise nimmt die Nördlinger Polizei entgegen unter Telefon 09081/29560. RN

