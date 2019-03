vor 1 Min.

Wohnungssuche: Annonce war Betrug

Ein Nördlinger überwies einer angeblichen Agentur eine Monatsmiete und eine Kaution für eine Wohnung. Der neue Mieter wurde er aber nicht.

Ein 55-Jähriger aus Nördlingen fiel bei einer Wohnungssuche auf eine Annonce im Internet herein. Die angebliche Wohnungsinhaberin teilte ihm nach Angaben der Polizei mit, dass sie in Irland lebe und die Vermietung daher über eine Agentur laufe. Die Agentur forderte bereits vor der Wohnungsbesichtigung eine Monatsmiete sowie zwei Monatsmieten als Kaution. Der Geschädigte überwies das Geld an eine ausländische Kontoverbindung. Anschließend brach der Kontakt ab und zu einer Wohnungsbesichtigung kam es nicht. Der finanzielle Schaden beläuft sich den Beamten zufolge auf 1500 Euro. (pm)

