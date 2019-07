vor 49 Min.

Wolfgang Goschenhofer will Nördlinger Oberbürgermeister werden

Wolfgang Goschenhofer will für die Grünen bei der OB-Wahl in Nördlingen im kommenden Jahr antreten.

Der 57 Jahre alte Bauingenieur will für die Grünen bei der Wahl zum Oberbürgermeister in Nördlingen kandidieren. Welche Ziele er hat.

Wolfgang Goschenhofer will neuer Oberbürgermeister von Nördlingen werden. Der 57-Jährige will für die Grünen bei der OB-Wahl im kommenden Jahr kandidieren. Er ist nach David Wittner (PWG), Steffen Höhn (CSU) und Rita Ortler (SPD) der vierte Bewerber, der sich zur Wahl stellt.

Ziele von Wolfgang Goschenhofer als OB

Seine ersten Ziele als OB hat der 57-Jährige bereits formuliert, „Nördlingen anders denken“ ist sein Leitsatz:

- Goschenhofer will Nördlingen zu einer Leuchtturmstadt in Sachen Klimaschutz machen: „Alle politischen Entscheidungen werden sich daran messen lassen müssen, welche Klimaauswirkungen sie haben. Alle Fragen des Klima-, Umwelt- und Artenschutzes, klimaneutrale Stadtentwicklung und die Energieversorgung müssen hier angesiedelt werden.“

- Mobilität für alle sei ein weiteres seiner Ziele, Goschenhofer fordert in einer Pressemitteilung eine Verkehrswende. Bus, Bahn und Radwegenetz müssten weiter ausgebaut werden, die Benützung des ÖPNV solle für alle günstig und bequem sein.

- Auch das bezahlbare Wohnen steht auf der Agenda des designierten Kandidaten: „Dazu wird mit mir das kommunale Engagement im Wohnungsbau deutlich ausgeweitet werden und städtische Mieter vor größeren Kostensteigerungen geschützt. Dort, wo Investoren am Wohnungsmarkt beteiligt sind, sollen diese viel stärker in die Verantwortung genommen werden, geförderte Wohnungen zu schaffen. In der Praxis könnten wir dies am Döderleingelände umsetzen. Ein Antrag unserer Fraktion mit dem Ziel, ein Drittel für sozialen Wohnungsbau, ein Drittel mit Mietpreisgrenze und ein Drittel für den freien Markt, hat im Stadtrat großen Zuspruch erfahren. Die Entwicklung eines „Nördlinger Modells“ beim Wohnungsbau ist mein Ziel.“

- Nicht zuletzt setzt Goschenhofer auf das Thema Kultur als „sozialer Kitt“ über Generationen hinweg. Nördlingen solle ein überregional ausstrahlender Ort für Kunst und Kultur werden. Dazu will der 57-Jährige ein eigenständiges Kulturreferat mit eigenem Etat einsetzen.

Goschenhofer ist verheiratet und hat zwei Söhne. Er stammt aus einer Metzgersfamilie, deren Wurzeln sich in Nördlingen bis ins 16. Jahrhundert zurückverfolgen lassen. Auch sein Vater war lange Zeit im Stadtrat. Goschenhofer selbst gehört dem Gremium seit zwölf Jahren an und ist derzeit Vorsitzender der Fraktion Grüne/Frauenliste. Der designierte Kandidat hat in Nördlingen die Grundschule und das Theodor-Heuss-Gymnasium besucht. Sein Abitur hat er am Technischen Gymnasium in Aalen gemacht. Seit mehr als 20 Jahren arbeitet der Familienvater als Risikomanager bei einem deutschen Industrieversicherer, er führt dabei Teams mit Ingenieuren aus unterschiedlichen Ländern und Kulturen. Zu seinen Hobbies zählen Schwimmen, Mountainbike, SUP, Schnorcheln, Theater, Musik und Literatur. Er ist aktives Mitglied im Deutschen Alpenverein und unterstützt als Mitglied die Freiwillige Feuerwehr Nördlingen, den Förderverein THG, den Schwimmverein und den Kunstverein.

