Wucher: Ehepaar zahlt in Oettingen 1000 Euro für Hofreinigung

Ein Ehepaar in Oettingen hat am Donnerstag seinen Hof reinigen lassen. Dafür zahlte es 1000 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein älteres Ehepaar hat am Donnerstagvormittag für die Reinigung seines Hofs in Oettingen 1000 Euro gezahlt. Drei Männer tauchten gegen 9 Uhr nach Polizeiangaben auf und boten ihre Leistungen an. Die Rentner willigten ein, vereinbarten jedoch keinen Preis.

Das Ehepaar wusste nicht, dass nach rund drei Stunden Arbeit 1000 Euro fällig wurden. Ohne eine Rechnung oder eine Visitenkarte zu hinterlassen, fuhren die Männer um 12 Uhr mit dem Geld weg.

Es ist nur bekannt, dass die Unbekannten mit einem roten VW-Caddy mit DLG-Kennzeichen unterwegs waren. Die Polizei Nördlingen sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, Hinweise unter Telefon 09081/29560. Ein Tipp der Polizei: Bevorzugen Sie ortsansässige Anbieter und vergleichen Sie die Preise sowie die Leistung. (pm)

