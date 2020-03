14:41 Uhr

Xaver Berchtenbreiter kandidiert für das Bürgermeisteramt in Amerdingen

Xaver Berchtenbreiter will bei der Kommunalwahl 2020 ins Rathaus in Amerdingen einziehen.

Plus Xaver Berchtenbreiter tritt in Amerdingen als Bürgermeisterkandidat an. Er setzt auf 18 Jahre Erfahrung als Zweiter Rathauschef.

Xaver Berchtenbreiter will Bürgermeister der Gemeinde Amerdingen werden. Der 56-Jährige ist seit 24 Jahren Mitglied des Gemeinderats und seit 18 Jahren Zweiter Bürgermeister. Jetzt möchte er Nachfolger von Bürgermeister Hermann Schmidt werden, der im Frühjahr vergangenen Jahres mitgeteilt hat, dass er nach 24 Jahren im Amt nicht erneut kandidieren werde. Mit Alexandra Eibl wird Berchtenbreiter eine Gegenkandidatin haben.



Der gebürtige Bollstädter sagt, er sei immer für die Gemeinde da gewesen, wenn er gebraucht wurde. Angefangen habe das schon Anfang der 1990er-Jahre, als er als damaliger Feuerwehrkommandant federführend den Bau des Bollstädter Gemeindehauses organisiert habe.



Mittlerweile ist er Kreisbrandmeister und für die Feuerwehren im Südries zuständig. Darüber hinaus sei er Mitglied in "quasi allen Vereinen" im Ort, sagt er. Die will er als Rathauschef fördern: "Vereine halten das Dorf am Leben."



Besonders einsetzen will er sich für die Senioren in der Gemeinde. "Der demografische Wandel wirkt sich auch bei uns aus, deshalb müssen wir uns Gedanken darüber machen, wie wir die Lebensqualität unserer älteren Einwohner erhöhen", betont er - gerade für diejenigen, die keine Angehörigen mehr haben. Berchtenbreiter würde dafür gerne eine Art Nachbarschaftshilfe mit Hilfs- und Fahrdiensten aufbauen, etwa für Arztbesuche oder eine gemeinsame Tasse Kaffee. Das entlaste auch pflegende Angehörige - eine Rolle, die der dreifache Familienvater gut kennt.

