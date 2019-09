vor 44 Min.

Zahl der Arbeitslosen geht zurück

Quote im Ries sinkt um 0,1 Prozent

Die Arbeitslosenquote im Ries ist im September leicht gesunken. Sie liegt bei 1,8 Prozent, das sind 0,1 Prozentpunkte weniger als im August. Derzeit sind in der Region 562 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 36 weniger als im vorigen Monat und sechs mehr als vor einem Jahr. Im Landkreis Donau-Ries sind insgesamt 1294 Menschen ohne Job. Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth, sagt: „Der Rückgang der Arbeitslosigkeit liegt – wie erwartet – vor allem daran, dass viele Jugendliche eine Berufstätigkeit aufgenommen haben.“

Aktuell sind im Ries 74 junge Menschen zwischen 15 und 25 Jahren arbeitslos gemeldet, das sind 23 weniger als im August. Zudem stellen die Betriebe nach dem Ende der Ferienzeit wieder vermehrt ein. „Im nächsten Monat wird sich die Entwicklung fortsetzen, da sich dann auch die Studierenden zum Semesterbeginn abmelden“ erläutert Paul. „Die aktuellen Zahlen sind insgesamt sehr erfreulich und wir belegen deutschlandweit immer noch den Spitzenplatz, dennoch beobachten wir seit ein paar Monaten einen leichten, aber stetigen Anstieg bei den Arbeitslosenzahlen“ sagt der Agenturleiter.

Bei den älteren Arbeitnehmern ab 50 Jahren beträgt die Arbeitslosenquote 1,8 Prozent, das entspricht 206 Personen. 106 ausländische Arbeitslose und 46 Menschen mit Behinderung suchen eine neue Beschäftigung. Von den 562 arbeitslos gemeldeten Menschen waren am Stichtag 326 Personen bei der Agentur für Arbeit Nördlingen und 236 Personen beim Jobcenter Donau-Ries in Nördlingen gemeldet.

Dem Arbeitgeberservice wurden im August 133 neue Stellen gemeldet. Seit Jahresbeginn wurden von den Firmen 1190 Stellenangebote aufgegeben, das sind 182 weniger als im Vorjahreszeitraum. Aktuell sind 550 offene Arbeitsstellen im Ries gemeldet; im Landkreis gibt es 1618. Davon liegen bei rund 87 Prozent die Anforderungen auf Fachkraftniveau oder höher. Für 1145 Stellen werden Beschäftigte in Vollzeit gesucht, 176 Stellen sind in Teilzeit gemeldet und bei 297 Stellen ist eine Beschäftigung in Voll- oder Teilzeit möglich. (pm)

