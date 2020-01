31.01.2020

Zahl der Arbeitslosen steigt

Sieben Betriebe haben Kurzarbeit angemeldet

Im Geschäftsstellenbezirk Nördlingen ist die Arbeitslosigkeit deutlich gestiegen. Das teilt die Agentur für Arbeit mit. Die Arbeitslosenquote liegt bei 2,2 Prozent, das sind 0,4 Prozentpunkte mehr als im Vormonat. Im Januar 2019 lag die Quote bei 2,0 Prozent. Richard Paul, Leiter der Donauwörther Arbeitsagentur, sagt: „Aktuell sind 688 Menschen arbeitslos gemeldet, 108 mehr als im Vormonat und 83 mehr als vor einem Jahr.“ Saisonbedingte Entlassungen in der Winterzeit und zum Jahresende bewirkten einen üblichen Anstieg der Arbeitslosigkeit im Januar. „Neben den eher geringen Zugängen aus den Außenberufen verzeichnen wir vermehrte Arbeitslosmeldungen aus den Bereichen Produktion und Fertigung sowie Verkehr und Logistik.“ So mache sich die konjunkturelle Eintrübung in bestimmten Branchen bemerkbar, meint Paul. Ein weiteres Indiz seien die verstärkt eingehenden Anfragen und Anzeigen für Kurzarbeit – vor allem aus dem Maschinen- und Metallbau. „Aktuell wurde im Landkreis Donau-Ries von sieben Betrieben Kurzarbeit für 437 Arbeitnehmer angemeldet“, sagt Paul.

Zeit für die Bewerbung der Schüler

Mitte Februar gibt es bei den Schülern die Zwischenzeugnisse und spätestens jetzt sei es Zeit, sich um eine Ausbildungsstelle zu bewerben. Ein Berufsabschluss lege eine wichtige Grundlage für die gesamte berufliche Laufbahn und verringere das Risiko der Arbeitslosigkeit erheblich. „Deshalb mein Appell an alle Jugendlichen, die noch keine Ausbildungsstelle gefunden haben, mit den Bewerbungsaktivitäten jetzt richtig Gas zu geben. Unsere Beratungskräfte unterstützen individuell bei Berufswahl und Stellensuche“, wirbt Richard Paul. Termine zu einem persönlichen Gespräch gibt es unter der gebührenfreien Hotline: 0800/4555500.

2,4 Prozent der über 50-Jährigen sind arbeitslos

Derzeit sind 72 junge Menschen zwischen 15 und 25 Jahren ohne Arbeit, deren Arbeitslosenquote beträgt 1,9 Prozent. Bei den Arbeitnehmern ab 50 Jahre beträgt die Arbeitslosenquote 2,4 Prozent, das entspricht 257 Personen. 168 ausländische Personen und 70 Menschen mit Behinderung sind arbeitslos gemeldet. Von den 688 arbeitslos gemeldeten Menschen waren am Stichtag 412 Personen bei der Agentur für Arbeit und 276 Personen beim Jobcenter gemeldet. (pm)

Themen folgen