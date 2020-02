vor 49 Min.

Zauberhafte Satire-Show mit Regenauer und Kuch

Bernd Regenauer und Christoph Kuch vereinen Kabarett und Magie. Die Zuschauer pendeln zwischen Erheiterung und Verblüffung.

Von Toni Kutscherauer

Kabarett und die Magie – wie passt das zusammen? Auf den ersten Blick haben die beiden Unterhaltungsgenres nichts miteinander zu tun. Dennoch haben der Satiriker Bernd Regenauer und der Zauberkünstler Christoph Kuch ein gemeinsames Programm gestaltet, das sie im Rahmen des Kulturprogramms der Stadt Nördlingen den rund 300 Besuchern im Stadtsaal Klösterle vorstellten.

Nach einem einführenden Wortgeplänkel über geschlechtsspezifische Wahrnehmung („kein Mann erkennt Veränderungen in der häuslichen Deko“) und den Zusammenhang zwischen Wahrscheinlichkeiten und Gummibärchen begeben sich die beiden Protagonisten auf ihr vertrautes Terrain. So verblüfft Christoph Kuch mit der Übertragung von Feder-Berührungen und einer PIN-Nummer zwischen den Probanden Franziska und Markus aus dem Publikum. Bernd Regenauer dagegen lässt sich in breitem Dialekt humorvoll über die fränkische Wesensart aus, indem er eine typische Bestellszene im Lokal nachspielt.

Im steten Wechselspiel zeigen die beiden Künstler, dass ein jeder ein Könner seines Fachs ist. Der studierte Diplom-Kaufmann Christoph Kuch wurde 2011 deutscher Meister der Zauberkunst. Im Jahr darauf gewann er die Weltmeisterschaft in der Sparte Mentalmagie, wobei er sich gegen 160 Konkurrenten aus 26 Ländern durchsetzte. Der Nürnberger Bernd Regenauer ist dagegen ein Urgestein der deutschen Kleinkunstszene. So schrieb er früher Texte für den „Scheibenwischer“, die „Münchner Lach- und Schießgesellschaft“, war geistiger Vater der populären „Metzgerei Bogg’nsagg“ und wurde 1997 mit dem Deutschen Kabarettpreis ausgezeichnet. Mit seiner Bühnenfigur des sympathischen Pechvogels „Nützel“ legte er bereits vor exakt 15 Jahren einen großartigen Auftritt in Nördlingen hin. Gerade deshalb hätte man vom fränkischen Humoristen etwas mehr erwartet. Ein durchschaubarer Kartentrick, ein angedeuteter Männerstrip und eine dadaistische Bundestagsrede im Ernst-Jandl-Stil sind nicht gerade die großen Brüller. Insgesamt hätten der Show etwas mehr Schwung und Tempo gutgetan, so wirken einzelne Nummern etwas behäbig und manche Überleitung gerät zu langatmig. Dagegen sind die Ausflüge von Kuch ins komische Fach, etwa der verkorkste Urlaub mit Silke, Stefan und Hund Bocelli oder die „Hitparade der Verhörer“, durchaus gelungen.

Dennoch hat jeder der beiden Künstler die stärksten Szenen in seinem ureigenen Metier. So sind Bernd Regenauers – mit aller Leidenschaft vorgetragene – persönliche Geschichte in Sachen Telekommunikation und Social Media oder sein Sketch über zwei fränkische Paare im Wirtshaus die gewohnten satirischen Perlen. Christoph Kuch wiederum lässt das Publikum aus dem Staunen nicht mehr herauskommen: Einmal setzen sich vier Personen scheinbar zufällig auf die farblich passenden Stühle, danach errät der Mentalist sowohl die von Saalkandidaten beliebig aus Büchern gesuchten Wörter als auch die willkürlich gewählten Verben und Ziffern der Besucherinnen Gabi und Sina. Und der berühmte Nadeltrick des großen Houdini ist ohnehin zeitlos beeindruckend.

So ist es ein insgesamt abwechslungsreicher und unterhaltsamer Abend mit einem gelungenen Mix aus Kabarett und Magie, in dem der schwungvollere zweite Teil für den verhaltenen Auftakt entschädigt. Am Ende spenden die Zuschauer im Nördlinger Klösterle reichlich Applaus und werden mit zwei Zugaben belohnt.

