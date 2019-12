Zehn Kandidaten der Aktiven Bürgerliste für den Oettinger Stadtrat

Plus Die Aktive Bürgerliste nominiert zehn Kandidaten für die Stadtratswahl in Oettingen. Warum die Vereinigung auch gern einen Bürgermeisterkandidaten gestellt hätte.

Nach dem Wintergrillen wird es ernst: Meldet sich doch noch jemand, der für die Aktive Bürgerliste in das Rennen um das Bürgermeisteramt in Oettingen geht? Die Tür zur Stube des Oettinger Gasthauses Zum Engel geht auf.

Derjenige, der eintritt, sagt: „Ich bin nicht der Bürgermeisterkandidat, keine Sorge.“ Die unabhängige Wählervereinigung hätte es sich gewünscht, doch an diesem Abend gibt es keine Überraschung. Nach Glühwein und Bratwurst stellen die Kandidaten, die für die ABL für den Oettinger Stadtrat kandidieren, ihre Ideen vor.

Einleitend begrüßt Stadtratsmitglied Ludwig Däubler Bürger und auch Mitglieder sämtlicher politischer Richtungen. „Wer meint, er möchte mal mitmischen, kann es bei uns sehr gern probieren“, sagt Däubler, möchte gerade die jungen Leute für die Kommunalpolitik begeistern und ist verärgert, dass das Interesse schwindet. Versammlungsleiter German Fall lässt es nicht unversucht, unter den Anwesenden noch einmal nachzuhaken, ob sich nicht doch ein Bürgermeisterkandidat finden lässt. Däubler sagt ergänzend: „Wir hätten gerne einen eigenen Bürgermeisterkandidaten aufgestellt. Das war seit Monaten einer unserer größten Wünsche. Doch es war unmöglich, jemanden zu gewinnen.“ Mehr Kandidaten würden die Wahl interessanter machen, die Demokratie lebendiger, meinte Däubler.

Aktive Bürgerliste Oettingen: Viele Gäste im Gasthaus Zum Engel

Unter den rund 40 Gästen kam die Frage auf, warum sich Däubler und Fall nicht aufstellen ließen. Däubler erklärt, dass er vor 30 Jahren sofort zugesagt hätte, jetzt aber zu alt sei. Fall meint, dass er nicht der Richtige für diese Aufgabe sei. Aber die Stadt Oettingen sei es wert, dass man sich engagiere. „Egal ob Stadtrat oder Bürgermeister: Respekt vor jedem, der das macht“, sagt Fall, bevor die Stadtratskandidaten ihre Ideen vorstellen.

Großprojekt Krone zu teuer für Oettingen

Gerade die älteren Menschen in den Blick nehmen will Peter Schaller, beispielsweise mit einem öffentlichen Personennahverkehr für die älteren Mitbürger. Außerdem ist er für eine dezentrale Energieversorgung und Wasserstoff als Antriebsmittel für Fahrzeuge. Christa Zellinger sagt im Gasthaus Zum Engel: „Ich bin dafür, aus der Sozialen Stadt auch etwas Soziales zu machen. Da wird zu wenig gemacht.“ Ihr zufolge fehlt eine Tafel oder ein Sozialkaufhaus. Jürgen Leberle will die finanzielle Zukunft Oettingens mitgestalten. Das Großprojekt Krone hält er nicht für ideal und zu teuer.

Ulrike Hort ist Altenpflegerin und möchte ebenfalls die älteren Leute besser in der Stadt integrieren. German Fall liegt die Innenstadt Oettingens am Herzen. Er sagt: „Von einem ’Auf geht’s Oettingen’ kann man nicht sprechen. Oettingen ist kurz vor dem Herztod.“ Eine Stadt könne nicht alles machen, aber sie könne vorangehen, meint er. Außerdem will Fall eine andere Debattenkultur, „Bürger nicht vor vollendete Tatsachen stellen.“ Er spricht ebenfalls das Thema Krone an und meint, dass man vielleicht doch hätte gründlicher diskutieren können.

Ludwig Däublers Ziel sei von Anfang an gewesen, parteiunabhängige Politik im Stadtrat zu machen. „Das Wichtigste ist für mich, den Bürgerwillen nach bestem Wissen und Gewissen zu vertreten.“ Xenia Münderlein will ihre Heimatstadt unterstützen und mehr für die jungen Leute tun. „Dass die Stadt auflebt und nicht mehr so viel Leerstand ist“, sagt die Grafikdesignerin. Der Lehminger Agraringenieur Uwe Münderlein kandidiert wegen der „Intransparenz von Entscheidungen, die in der Stadt gefällt werden“, sagt er. Auch der sanfte Tourismus würde seiner Meinung nach nicht richtig verfolgt. Er will bessere Wege einer konstruktiven Zusammenarbeit finden.

Das sind die Kandidaten der Aktiven Bürgerliste in Oettingen

Das sind die Kandidaten der Aktiven Bürgerliste: