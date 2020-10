vor 16 Min.

Zehn tote Hühner nach Stallbrand in Nähermemmingen

Im Nördlinger Stadtteil geraten am Donnerstag ein Hühnerstall und Teile eines Caports in Brand. In dem Feuer verenden zehn Hühner.

In Nähermemmingen sind am Donnerstag aufgrund des Defektes einer Wärmelampe ein Hühnerstall und Teile eines Carports in Brand geraten. Wie die Polizei berichtet, verendeten dabei etwa zehn Hühner. Außerdem entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 700 Euro. RN

Lesen Sie auch: