vor 37 Min.

Zehnter „GPS“-Gottesdienst in Trochtelfingen

Das „G“ heißt in diesem Fall göttlich. Glaube an Gott für Orientierung und Halt

2015 war das neue Format der damals noch evangelischen Kirchengemeinde Trochtelfingen an den Start gegangen, jetzt feierte man beim zehnten „GPS“-Gottesdienst ein kleines Jubiläum. Mit GPS wird gewöhnlich das globale Ortungssystem bezeichnet. Beim GPS-Gottesdienst wird „global“ durch „göttlich“ ersetzt, dies lässt sich umschreiben mit einem Glauben an Gott, der Menschen im Leben Orientierung und Halt schenkt.

Dem Vorbereitungsteam war von Anfang an klar: „Es muss vor allem etwas sein, das uns gefällt und was sich vom Gewöhnlichen abhebt.“ An den Vorbereitungstagen sucht sich das Team das Motto selbst aus: Themen, die Menschen unserer Zeit bewegen. Somit war klar, dass ältere und jüngere Menschen zu Wort kommen müssen, um ihre Sichtweisen zu schildern.

Ebenso wurde eine GPS-Band zusammengestellt, die mittlerweile regen Zuwachs bekommen hat. Besonders freut es Pfarrer Dr. Michael Lichtenstein, dass auch das bekannte Musiker-Duo Bruno & Andrea ein fester Bestandteil der Band geworden ist.

Beim stillen Gebet kommt Bewegung in die Kirche, denn man darf nach vorne an den Altar kommen und Kerzen entzünden, was so manche schon sehr berührt hat. Im Anschluss sind alle eingeladen, bei Leckereien und Getränken noch eine Weile zusammenzustehen und ins Gespräch zu kommen. (pm)