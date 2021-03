13:30 Uhr

Zerkratzter BMW in Nördlingen: 4000 Euro hoher Sachschaden am Auto

Die Nördlinger Polizei bittet um hinweise zu einem Unbekannten, der in Nördlingen ein Auto zerkratzt hat.

Ein unbekannter Täter zerkratzt die linke Seite eines Autos, das in Nördlingen parkt. Der Sachschaden wird auf 4000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein unbekannter Täter hat in Nördlingen ein geparktes Auto beschädigt. Nach Angaben der Polizei wurde in der Zeit von Samstag, 16 Uhr bis Montag, 9 Uhr ein in der Kopernikusstraße geparkter BMW zerkratzt.

Der Täter verursacht 4000 Euro hohen Sachschaden am BMW

Der Unbekannte soll einen spitzen Gegenstand vom vorderen linken Kotflügel bis zur hinteren Tür einen tiefen Kratzer, so dass ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise unter Telefon 09081/29560. (pm)

