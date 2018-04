vor 17 Min.

Ziegelmauer stürzt über Frau ein und verletzt sie schwer

Eine 30-Jährige muss nach einem Unfall auf einer Rohbaustelle in Nördlingen in das Klinikum Augsburg geflogen werden.

Als eine 30-jährige Frau versuchte auf einer Rohbaustelle über eine Leiter in den ersten Stock einzusteigen, bricht eine Ziegelsteinmauer über ihr zusammen.

Eine 30-jährige Frau hat in Nördlingen versucht auf einer Rohbaustelle vom Erdgeschoss in den ersten Stock zu klettern und ist von einer umstürzenden Ziegelsteinmauer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte eine Windböe am Donnerstagabend die etwa dreieinhalb Meter hohe Mauer vermutlich zum Einsturz gebracht. Zum Zeitpunkt der Unfalls, war die Ziegelmauer erst vor einer Stunde frisch hochgezogen worden.

Schwere Verletzungen und ein Rettungseinsatz

Die 30-Jährige zog sich bei ihrem Unfall schwere Verletzungen an der linken Körperseite und am Rücken zu. Aufgrund ihrer Verletzungen musste sie mit einem Rettungshubschrauber ins Zentralklinikum nach Augsburg geflogen werden.

Gegen den verantwortlichen Hausmeister wird jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, da die Mauer nicht ordnungsgemäß abgesichert war.