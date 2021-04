Zigarettenautomat aufgebrochen: Diesmal in Löpsingen und Pfäfflingen

Die Polizei meldet zwei weitere Aufbrüche von Zigarettenautomaten im Ries. Die Täter versuchten offensichtlich ans Geld zu kommen. Zeugen gesucht.

Am Osterwochenende wurden in der Region erneut zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen. Wie bereits bei den vergangenen Aufbrüchen wurden die Automaten im Bereich der Geldkassette aufgehebelt.

Schon wieder Zigarettenautomaten im Ries aufgebrochen

Während in Löpsingen laut Polizei nichts gestohlen wurde, wurden in Pfäfflingen rund 80 Euro Bargeld und vermutlich auch Zigaretten entwendet. An beiden Automaten entstand ein Sachschaden in Höhe von jeweils rund 1000 Euro. Die Tatzeit könne eventuell auf die Nacht von Montag auf Dienstag zwischen zwei und drei Uhr eingeschränkt werden, so die Beamten weiter.

Wer sachdienliche Hinweise geben könne, solle sich mit der Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560 in Verbindung setzen. (pm)

