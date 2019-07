vor 14 Min.

Zimmerbrand in Löpsingen

Einen Zimmerbrand gab es in der Löpsinger Kesselgrube.

Feuerwehren aus Löpsingen, Nördlingen, Deiningen und Wallerstein vor Ort.

Zu einem Zimmerbrand im ersten Stock eines früheren Bauernhofes ist es in der Löpsinger Dorfmitte nahe der Eger gekommen. Brandursache war wohl ein technischer Defekt an einem Kleingerätes. Der 41-jährige Bewohner konnte sich selbst retten und wurde später vom Bayerischen Roten Kreuz vor dem Haus erstversorgt. Die alarmierten Feuerwehren aus Löpsingen, Nördlingen, Deiningen und Wallerstein waren mit einigen Kräften und Fahrzeugen vor Ort und Atemschutzträger hatten den Brand, der zunächst mit starker Rauchentwicklung einherging, bald unter Kontrolle. Der Sachschaden im Zimmer hielt sich in kleinem Rahmen, wie die Polizei auf Anfrage mitteilte. (ben)

