Zu schade zum Wegwerfen

Plus Mit Hilfe einer App kann man im Cap-Markt in Nördlingen Lebensmittel vor der Mülltonne bewahren. So funktioniert der Service.

Essensreste, Gemüse, Obst: in Deutschland landen jährlich fast 13 Millionen Tonnen Lebensmittel im Abfall. Laut einer Studie entspricht das einer Anbaufläche von der zehnfachen Größe des Saarlandes, auf der nur Essen angebaut wird, das am Ende in der Tonne landet. Nicht zuletzt hat der Handel einen großen Anteil daran, dass Essen in großem Stil und ohne Not weggeworfen wird. Doch es geht auch anders.

„Too Good to Go“ heißt eine in Deutschland relativ neue Smartphone-App, die sich gegen die Verschwendung von Lebensmitteln engagiert. Über die App können Betriebe Lebensmittel verkaufen, die noch genießbar sind, die sie aber ansonsten wegwerfen müssten. Der Kunde bekommt die Ware vergünstigt, der Anbieter muss dafür diese Lebensmittel nicht mehr auf den Müll werfen. Seit die Dänin Mette Lykke die Geschäfte bei der 2016 als Startup gegründeten App übernahm, wurde die Anwendung in Europa über 21 Millionen Mal heruntergeladen. Von dieser App erfuhr Jürgen Mayer, der Marktleiter des Cap-Marktes in Nördlingen, auf einer internen Schulung. Sofort entschloss er sich mit seinem Team, bei dieser Unternehmung mitzumachen. Seit 1. März 2020 gibt es diese Aktion also auch im Cap-Markt, Mitarbeiterin Heike Doppelbauer stellt seitdem jeden Morgen mehrere sogenannte „Überraschungstüten“ – aktuell bis zu fünf Tüten – mit überschüssiger Ware zusammen, die ansonsten weggeworfen werden müsste. Nur, weil sie leicht angeschlagen ist, über das Mindesthaltbarkeitsdatum geht oder nicht mehr perfekt aussieht.

Die Überraschungstüte kostet nur 3,50 Euro

„Wir packen Obst und Gemüse rein, das wir regulär nicht mehr verkaufen würden, das aber noch prima verzehrt werden kann,“ sagt Heike Doppelbauer, „da sind auch erst kürzlich abgelaufene Dinge drin wie Molkereiprodukte, abgepackte Lebensmittel usw. Neulich haben wir sogar Schoko-Nikoläuse, die von Weihnachten übrig waren, mitgegeben“. Wie funktioniert das Ganze? Die Kunden müssen sich die kostenlose App herunterladen. Danach kann man in einer Liste oder auf der Karte nachsehen, welcher Betrieb in der Umgebung welches Angebot bereithält. In Nördlingen ist es aktuell nur der Cap-Markt. Jeden Tag steht dort die Überraschungstüte für 3,50 Euro zur Verfügung. Bestellt und bezahlt wird direkt in der App, entweder per Kreditkarte, Paypal oder Direktüberweisung. Eine Bezahlung vor Ort ist nicht möglich, weil man damit sicherstellen will, dass die Kunden die bestellte Ware auch tatsächlich abholen. Sobald die Zahlung akzeptiert ist, bekommt man einen Kaufbeleg aufs Handy oder per Mail und kann mit diesem Code seine Tüte zwischen 18 und 19 Uhr direkt im Markt abholen. Der Kaufbeleg gilt nur für den angegebenen Abholtag und kann weder vor noch nach dem angegebenen Zeitfenster eingelöst werden.

„Wir packen Waren im Wert von mindesten elf Euro in unsere Überraschungstüte, meist sogar etwas mehr, wir sind da großzügig“, versichert Jürgen Mayer, „bei einem Preis von 3,50 Euro ist das ein echtes Schnäppchen.“ Und man tut Gutes für die Umwelt, indem man Lebensmittel rettet, die sonst im Müll landen würden. Die genauen Abläufe sind in der App selbst oder auf der entsprechenden Webseite gut erklärt. Wer sich der Bewegung anschließen will, kann das gerne tun und damit täglich Lebensmittel „retten“. Nicht nur Jürgen Mayer findet diese Maßnahme gut und würde sich wünschen, dass sich neben vielen Kunden auch weitere Geschäfte sowohl in Nördlingen als auch überall im Ries beteiligen. Dann werde das, was mit einer kleinen App in Dänemark begann, zu einer wirklich weltverändernden Bewegung. Nicht nur in der aktuellen Situation ein schöner Schritt zu mehr Nachhaltigkeit. Mehr unter www.toogoodtogo.de.