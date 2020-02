12:22 Uhr

Züge stehen still, Polizei sperrt Straße zwischen Kronhof und Amerbach

Am Nördlinger Bahnhof stehen die Züge still.

Sturmtief Sabine beschäftigt Einsatzkräfte im Ries. Züge fahren nicht. Welche Folgen des Sturms bislang bekannt sind.

Von Verena Mörzl

Das Sturmtief Sabine löst auch im Ries erste Einsätze aus. Während die Nacht einigermaßen ruhig verläuft, wie die Einsatzkräfte auf RN-Nachfrage mitteilen, gibt es bis zum Mittag immer mehr zu tun.

Staatsstraße gesperrt: Straßenmeisterei leitet Verkehr bei Amerbach um

Bislang vereinzelt Einsätze im Ries: Das Sturmtief Sabine zieht über die Region hinweg. Die Polizei meldet kurz vor 12 Uhr, dass die Staatstraße 2214 zwischen dem Kreisverkehr bei Kronhof und Amerbach wegen der Gefahr umstürzender Bäume gesperrt ist. Die Straßenmeisterei habe eine Einleitung eingerichtet.

Die erste Bilanz der Feuerwehren im Landkreis von dieser Sturmnacht lässt zunächst aufatmen: „Sehr ruhig“, sagt Oettingens Kommandant Daniel Härtle. In Nördlingen muss am Morgen die Zufahrt zur Marienhöhe von einem umgestürzten Baum befreit werden. Eine Birke auf dem Oettinger Friedhof und eine Fichte im Wildgehege nahe des Oettinger Freibads halten dem Sturm ebenfalls nicht stand. Die Einsatzkräfte müssen am Vormittag laut Kreisbrandrat Rudolf Miehling auch ein Gebäude in Nördlingen sichern.

Baum auf der Marienhöhe entwurzelt. Bild: Verena Mörzl

Sonst aber melden Feuerwehr und Polizei noch keine größeren Einsätze. Schilder seien umgefallen und ein Lastwagen am Vormittag am Ortsausgang Richtung Ederheim umgekippt, so ein Polizeisprecher.

Bayernweit fällt die Schule aus, so auch an den Schulen im Ries. Dachplatten werden angehoben und klingen wie eine schrecklich schiefe Tonleiter. Manche Platten lösen sich und fallen im Stadtgebiet auf die Gehwege.

Züge fallen in Nördlingen aus

Bis auf zwei Mädchen ist der Nördlinger Bahnhof am Montagvormittag verwaist. Sie hoffen, bestenfalls mit einem der späteren Züge nach Donauwörth zu kommen. Doch die Züge stehen still. Auf der Homepage der Bahn wird zunächst nicht angezeigt, dass auch die Verbindungen am Nachmittag ausfallen. Das Unternehmen aktualisiert aber um kurz nach 11 auch diese Informationen und schreibt: „Das Sturmtief gewinnt über Bayern an Stärke. Der Zugverkehr bleibt bis auf Weiteres eingestellt.“ Als Alternative von Nördlingen nach Donauwörth wird eine Busverbindung über Wemding aufgeführt.

Update: Die Bahn teilt mit, dass Züge teilweise wieder fahren. "Nach dem Sturmtief Sabine wird der Zugverkehr vereinzelt wieder aufgenommen. Bitte rechnen Sie aber weiterhin mit Verspätungen und kurzfristigen Teilausfällen. Zurzeit werden Erkundungsfahrten durchgeführt, um neue Erkenntnisse zum Zustand der Bahnanlagen gewinnen zu können", gibt das Unternehmen am frühen Nachmittag bekannt.

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Montag zwischen 12 und 13 Uhr erneut vor schweren Gewittern in Teilen des Landkreises Donau-Ries.

(Dieser Artikel wird ständig aktualisiert).

