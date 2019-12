Zuggäste wundern sich über Zaun am Oettinger Bahnhof

Plus Der Hauseigentümer des ehemaligen Bahnhofs in Oettingen muss das Grundstück von den Gleisen abtrennen. Das versperrt allerdings den Weg zur Museumsbahn. Der Betreiber klagt

Zäune haben in der Vergangenheit in Oettingen große Aufmerksamkeit bekommen. Jahrelang führten die Debatten über das Für (Jäger und Landwirte) und Wider (Naturschützer) der Wildzäune im Oettinger Forst zu einer Vielzahl von Prozessen. Bahnt sich nun ein neuer, womöglich deutlich kurioserer Zaunstreit am ehemaligen Bahnhof an?

Der Sachverhalt ist folgender: Nachdem der öffentliche Personennahverkehr auf der Hesselbergbahn 1989 eingestellt worden war, ist auch der frühere Oettinger Bahnhof verkauft worden. In dem Gebäude gibt es inzwischen Wohnungen, das Grundstück wurde vom Eigentümer bereits vor Jahrzehnten gekauft. Die Umwidmung vom Bahnhofs- zum Wohngebäude soll vor einigen Jahren stattgefunden haben. Dafür war ein Bescheid des Eisenbahn-Bundesamts in Nürnberg nötig, um das Grundstück von Bahnbetriebszwecken freizustellen. Das Amt soll laut Bayernbahn-Geschäftsführer Andreas Braun bei seinen Recherchen allerdings übersehen haben, dass dort noch Bahnbetrieb ist.

In Oettingen steigen nach wie vor Menschen in die Züge der Museumsbahn ein oder aus. Wo die Passagiere bis vor einigen Wochen die Gleise via Holzübergang queren konnten, steht heute jedoch ein moosgrüner Metallzaun. Der Eigentümer des Bahnhofs war dazu verpflichtet, sein Grundstück von den Gleisen abzutrennen, das ist vertraglich so geregelt. Nur macht das den Durchgang für die Fahrgäste unmöglich.

Öffentlicher Weg wurde versperrt

Die Verwunderung, gerade bei den jüngsten Museumsbahnfahrten zum Oettinger Weihnachtsmarkt, blieb bei den Zuggästen nicht aus. Andreas Braun ist sich sicher: Hätte das Eisenbahn-Bundesamt von der Existenz und dem Betrieb der Bayernbahn gewusst, hätte es den Umwidmungsbescheid und den Zaunbau nicht zugelassen. Gegen diese Entscheidung klagt die Bayernbahn, schließlich wurde ein öffentlicher Weg versperrt.

Ein Sprecher des Augsburger Verwaltungsgerichts bestätigt den Sachverhalt. Die mündliche Verhandlung habe am 27. November stattgefunden, ein schriftliches Ergebnis liege noch nicht vor. Das teilen auch die Anwälte Brauns mit. Die Fahrgäste müssen wegen des neuen Zauns nun an den Gleisen und einer Lagerhalle entlang Richtung Bahnübergang Munninger Straße laufen, um zu ihren Autos oder in die Innenstadt zu gelangen. Abenteuerlich ist das gerade dann, wenn man mit Kinderwagen unterwegs oder nicht gut zu Fuß ist.

Der Kern des Problems, welches das Gericht lösen muss, ähnelt dem früheren Streit im Oettinger Forst. Nach Ansicht von Bayernbahn-Chef Andreas Braun ist am ehemaligen Oettinger Bahnhof die Öffentlichkeit durch den neuen Metallzaun im Zu- und Ausstieg der Bahn eingeschränkt. Im Forst-Zaun-Streit ging es damals unter anderem um die Frage, ob gegen das Recht auf Naturgenuss und Erholung verstoßen wurde. Also dagegen, dass jeder den Wald betreten kann („Schwammerlparagraf“). In einem Fall gab das Gericht damals den Naturschützern recht und der Zaun musste abgebaut werden. Das andere Verfahren, in dem es um einen Elektrozaun ging, wurde eingestellt.

Sollte Reaktivierung der Hesselbergbahn kommen, regelmäßiger Zugverkehr

Fernab der Entscheidung des Gerichts könnte sich der aktuelle Zaunstreit noch auf eine andere Weise lösen. Braun sagt: Käme in die Reaktivierung der Hesselberg-Bahn Schwung und würde es auf dieser Strecke zwischen Nördlingen und Gunzenhausen wieder einen regelmäßigen, öffentlichen Personennahverkehr geben, würde sich der Streit um den moosgrünen Metallzaun von allein legen. Dann würde Braun wohl ohnehin entscheiden, dass nahe der Kreuzung zur Munninger Straße ein Bahnhalt gebaut werde. Lediglich für die Museumsbahn würde sich das Bauvorhaben bislang allerdings nicht lohnen.

Beigeladen in dem aktuellen Verfahren am Augsburger Verwaltungsgericht sind die Eigentümer, die auf beiden Seiten der Oettinger Gleise Grundstücke besitzen. Sie wollten sich zu dem laufenden Verfahren bislang nicht äußern. Das Eisenbahn-Bundesamt gibt deshalb auch keine Stellungnahme ab.