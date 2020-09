vor 17 Min.

Zughupe bringt Bewohner aus Marktoffingen um ihren Schlaf

Plus Seit Ende März rollen wieder Güterzüge durch Marktoffingen. Jetzt beschweren sich Anwohner über Lärm. Ein Bahnübergang spielt dabei eine entscheidende Rolle.

Von David Holzapfel

Lange Zeit war es ruhig in der Feldbachsiedlung. Einfamilienhäuser mit Garten, verkehrsberuhigte Bereiche, ringsum weite Felder. Doch seit einigen Monaten ist Schluss mit dem Idyll. Die Mittelfränkische Eisenbahn hat die Zugstrecke von Nördlingen bis Wilburgstetten reaktiviert, seit Ende März fahren dort wieder Güterzüge. Im Zuge dessen ist auch der unbeschrankte Bahnübergang unweit der Marktoffinger Feldbachsiedlung wieder in Betrieb – und wird für die Anwohner zunehmend zum Problem.

Zugführer sind an unbeschrankten Bahnübergängen gesetzlich dazu verpflichtet, vor dem Überqueren das Signalhorn zu betätigen. Was für die Sicherheit unerlässlich ist, wird für die Anwohner nahe der Bahnstrecke zu einer schwer ertragbaren Lärmbelästigung.

Zug muss hupen: Marktoffinger wenden sich in einem Brief an den Gemeinderat

In einem offenen Brief haben sich einige der Betroffenen unlängst an den Marktoffinger Gemeinderat gewandt. Außerdem gebe es eine Unterschriftensammlung, an der sich zwischen 40 und 50 Menschen beteiligt hätten, wie Bürgermeister Helmut Bauer bei einer Gemeinderatssitzung am Montag bekannt gab. In dem Brief, der unserer Redaktion vorliegt, schildern die Anwohner ihr Leben mit dem Lärm. Seit Monaten nehme der Güterverkehr auf der Teilstrecke zu, heißt es dort. Dies sei an sich auch kein Problem. Viele Züge würden jedoch am Wochenende zu später Stunde den Bahnübergang überqueren – und dabei ihr Signalhorn betätigen.

Die Anwohner schildern, dass sie und ihre Kinder eines Samstagnachts gegen 23.30 Uhr erschrocken von einer solchen Zughupe aufgewacht seien. Sie würden wissen, heißt es weiter, dass ein solches Signal für die Sicherheit wichtig sei. Als störend empfänden die Anwohner vielmehr die „unverhältnismäßige“ Länge und Intensität des Hupens.

Schranken wären sehr teuer für die Bahnübergänge in Marktoffingen

Bürgermeister Bauer weiß um das Problem. Er habe sich deshalb bereits an die Eisenbahngesellschaft gewandt und um Rücksicht auf die Anwohner gebeten, wie er sagt. Seither habe sich die Lage auch verbessert. Die Anwohner sind indes skeptisch, ob das reicht. Sie schlagen vor, dass der Bahnübergang beschrankt werden soll, oder, dass eine Ampel installiert wird.

Für Bauer bedeuten solche Maßnahmen jedoch auch eine finanzielle Belastung. Denn wird an einem Bahnübergang gebaut, so tragen die Beteiligten, in diesem Fall die Gemeinde Marktoffingen und das Bahnunternehmen, laut Gesetz jeweils ein Drittel der Kosten. Das letzte Drittel trägt je nach Linien-Betreiber entweder der Bund oder das Land. Bauer sagt: „Wir haben drei Bahnübergänge, wenn da jeweils 150.000 bis 200.000 Euro an Kosten anfallen und wir ein Drittel davon tragen müssen, dann kommt da einiges zusammen.“

Am kommenden Montag wird es an der Feldbachsiedlung eine sogenannte Verkehrsschau geben; Polizei, Gemeinde, Eisenbahnbetreiber und das Landratsamt Donau-Ries werden den Bahnübergang gemeinsam begutachten. Bauer sagt: „Wir werden uns bemühen, eine für alle Beteiligten verträgliche Lösung zu finden.“

Lesen Sie auch:

Themen folgen