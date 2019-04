02.04.2019

Zum Jubiläum eine saumäßige Neuproduktion

30 Jahre Dramatisches Ensemble in Nördlingen

Das Nördlinger Dramatische Ensemble (DE) feiert 2019 sein 30. Geburtsjahr. Zum Jubiläum bringt die Theatergruppe ein Musical um die „Nördlinger Legende mit der Sau“ auf die Bühne. „soXELLso – Das Nördlinger Musical“ ist der Titel und stammt aus der Feder von Clarissa Hopfensitz. Marcus Prügel komponiert die Musik. Bei der Stückpräsentation im Rahmen einer Mitgliederversammlung gewährte das Kreativduo nun erste Eindrücke in Handlung und Musik. Clarissa Hopfensitz, die bereits vor zwei Jahren „romeo & julia – das Kleinstadtmusical“ für das DE geschrieben und inszeniert hatte, konnte wieder Marcus Prügel als Komponisten gewinnen. Die ersten Songs wurden bereits vorgestellt. Eine Mischung aus ans Herz gehenden Balladen, mitreißenden Rocksounds sowie historischen Klängen wird es geben, so Marcus Prügel. Eine neunköpfige Band aus Vollblutmusikern hat er bereits dafür organisiert.

Die Regie wird Clarissa Hopfensitz übernehmen. Sie gab bekannt, dass sich alles um die Legende mit der Sau drehe. Diese allein berge ja schon Musicalstoff. Eine Frau wird als Heldin gefeiert, weil sie im Jahr 1440 eine Sau gesehen haben soll, die sich an einem offenen Torbalken rieb. Daraufhin habe sie mit dem Ausruf „So, G’sell, So!“ die Wachen alarmiert, welche sogleich das Tor vor herannahenden Soldaten verschlossen und dadurch den geplanten Überfall des Grafen von Oettingen verhinderten.

Die Autorin stellte sich jedoch die Frage: Was wäre, wenn diese Legende gar nicht wahr ist? Was, wenn nur ein ausgewählter Kreis wüsste, was sich damals tatsächlich zugetragen hat – die Türmer des Daniels nämlich. Sie hüten, so in der Handlung des Stückes, ein jahrhundertealtes Geheimnis um die wahre Legende Nördlingens.

Spannend, humorvoll, berührend: Das sind die Schlagwörter, die „soXELLso“ ausmachen werden, verspricht Clarissa Hopfensitz und freut sich einer Pressemitteilung zufolge auf diese besondere Jubiläumsspielzeit des DEs.

Die Aufführungen im Nördlinger Stadtsaal Klösterle mit Live-Musik finden statt vom 15. bis 17. und vom 22. bis 24. November. Der Kartenverkauf startet am 1. September. (pm)

