Zum Jubiläum gibt es eine besondere Ausstellung

Die Mitglieder des Soldaten- und Kameradenvereins aus Lehmingen und Lohe freuen sich auf viele Besucher beim Jubiläum am kommenden Wochenende.

Der Soldaten- und Kameradenverein Lehmingen und Lohe ist vor hundert Jahren gegründet worden. Am bevorstehenden Wochenende werden Erinnerungen gezeigt, „die nicht verblassen“ sollen. Ein großes Fest steht bevor.

Der hundertste Geburtstag muss gebührend gefeiert werden. Und gerade zu diesem Jubiläum will der Soldaten- und Kameradenverein Lehmingen und Lohe am kommenden Wochenende, 6. und 7. Juli, ein ganz besonderes Fest auf die Beine stellen.

Nach einem feierlichen Festakt am Kriegerdenkmal in Lehmingen folgt ein geselliger Abend im Zelt am Sportplatz mit den „Musikantenfreunden“.

Ein Festgottesdienst am Sonntag eröffnet den zweiten Tag, der musikalisch von der Lehminger Blaskapelle umrahmt wird. Mit einem bunten Kinderprogramm ist am Sonntag neben Kaffee und Kuchen für die großen, auch für die kleinen Gäste eine Menge geboten. Für den Abend schließlich konnte die Pfarrerband „Gut drauf“ zu einem stimmungsvollen Festabschluss gewonnen werden.

Mit einer eigens für das Jubiläum initiierten historischen Ausstellung möchten die Verantwortlichen ihre Besucher zu einer Reise in die Zeit um die beiden Weltkriege einladen. „Unsere Ausstellung zeigt Geschichten von unserem kleinen Dorf und seinen Menschen. Interessantes aber auch Schreckliches gibt es zu entdecken. Wir möchten dazu beitragen, dass die Erinnerungen nicht verblassen und die Stimmen der Opfer nicht verstummen, sondern die Mahnung an den Frieden erhalten bleibt“ sagt Tobias Stark, Vorsitzender des Jubelvereins über die Geschichten und Bilder. Die Ausstellung findet im Bürgerhaus statt und ist während des Festbetriebs durchweg geöffnet. Ein vielfältiges und interessantes Programm ist geboten, zu dem die Lehminger ihre Gäste herzlich einladen. RN

