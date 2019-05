vor 50 Min.

Zum zehnten Mal Nördlinger Ateliertage

Künstler zeigen ihre Arbeiten in 21 Ateliers

Es ist ein besonderes Jubiläum einer besonderen Kunstausstellung: Bei den diesjährigen Ateliertagen sind Neuerungen und ungewöhnliche künstlerische Darbietungen enthalten. Insgesamt beteiligen sich 21 Werkstätten und Ateliers. In diesen Räumen zeigen die dort arbeitenden Künstler ihre neuen Werke und bieten sogar noch Platz für Gastkünstler. So stellt in der Rehlenschen Handpresse Wolf J. Gruber aus, im Atelier Mussgnug zeigt Phil Hubbe Cartoons und Susanne Henniges beziehungsweise Heiner Hildebrand präsentieren ihre Werke im Atelier Kamlah beziehungsweise Atelier Ranftl. Im Atelier Hiemer/Schweda präsentiert Klara Hiemer Skulpturen aus Holz und erstmals sind das Atelier Egerhäusle und das Atelier von Alexander Wachtel im Berger Tor während der Ateliertage zu besichtigen.

Auf dem Marktplatz steht zudem ein umgestalteter, renovierter Baucontainer, den Sebastian Wolf und Heiner Frank nutzen, um dort zu arbeiten und ihre Werke live vor Ort entstehen zu lassen und zu präsentieren. Hinzu kommt bei der Jubiläumsausgabe der Ateliertage in Nördlingen ein weiteres Kulturangebot: In der Alten Schranne stellen sechs Künstler aus Waldshut-Tiengen ihre Werke aus. Die Verbindungen zu der Stadt im Schwarzwald bestehen seit über 15 Jahren, und sind eng mit den Namen Sepp Briechle und Bernd Salfner verbunden. Beide waren bei der Luft-Art 2008 in Nördlingen beteiligt und die Nördlinger Künstler hatten vor annähernd zehn Jahren in Waldshut-Tiengen ausgestellt.

Auch in der Sommerhalle im Kulturzentrum Ochsenzwinger sind zeitgenössische Kunstwerke zu besichtigen. Der Kunstverein präsentiert Arbeiten von Künstlerinnen aus der Region. Alle Ateliers und Ausstellungen sind jeweils am Freitag, 17. Mai, von 18 bis 22.30 Uhr und Samstag, Sonntag, 18. Mai beziehungsweise 19. Mai von 14 bis 19 Uhr geöffnet. (pm)

