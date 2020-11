vor 6 Min.

Zurück und neu in der Redaktion

In der Redaktion der Riser Nachrichten gibt es seit kurzem zwei neue Gesichter zu sehen – wobei: Eines davon ist gar nicht so unbekannt.

Seit einigen Wochen ist Jan-Luc Treumann wieder in der Redaktion, der bereits im vergangenen Jahr den ersten Teil seiner Ausbildungszeit als Volontär in Nördlingen verbracht hat. Ab Februar hat er in Augsburg im Haupthaus gearbeitet. Der 27-Jährige ist in Augsburg aufgewachsen, studiert hat er im Bachelor Geschichte und im Master Interdisziplinäre Europastudien.

Nun freut er sich, wieder in Nördlingen zu sein und abends dem Ruf des Türmers lauschen zu können. Jan-Luc Treumann wird künftig für die die Gemeinden der VG Ries sowie die Gerichtsberichterstattung zuständig sein. Er schreibt unter dem Kürzel jltr.

Noch neu ist das Ries für Christof Paulus (28). Der Saarländer ist von November bis Januar in der Redaktion und wohnt solange am württembergischen Rand des Kraters. Danach tritt er eine Stelle als Sportredakteur in Donauwörth an. Er hat in Eichstätt, Lille und Augsburg studiert und war anschließend Volontär bei der Augsburger Allgemeinen. Seine Texte erscheinen unter dem Kürzel cup. (RN)

Themen folgen