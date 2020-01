Zusätzliche Überholspuren: Das ist der nächste Schritt für den B25-Ausbau

Plus Beim Streit um die „Brezl-Lösung“ deutet sich eine Einigung mit Landwirt Schabert an, der geklagt hatte. Wann die Vorarbeiten beginnen könnten.

Auf Antrag des Staatlichen Bauamtes Augsburg wird die Regierung von Schwaben ein Planfeststellungsverfahren für den dritten Abschnitt zum dreispurigen Ausbau der Bundesstraße 25 zwischen Möttingen und Nördlingen einleiten. Bei diesem Teilbereich handelt es sich um die Strecke zwischen der Kreuzung B25/Kreisstraße DON7 (Abzweigung nach Grosselfingen und Balgheim) bis etwa zur Einmündung des Enkinger Weges kurz vor Möttingen. Die Strecke hat eine Länge von rund 1,6 Kilometern. Nach dem Ausbau sollen zwei Spuren Richtung Nördlingen führen. Die Breite der Trasse beträgt dann zwölf Meter.

Erfahrungsgemäß dauert ein solches Verfahren mindestens ein Jahr, sodass mit einem Feststellungsbescheid frühestens im Laufe des Jahres 2021 zu rechnen ist.

Eine ursprünglich vorgesehene Brücke wurde verworfen

Derzeit läuft die Planfestellung für den Bauabschnitt zwei. Dieser reicht ungefähr von der Einmündung des Mittelweges aus Reimlingen kommend bis zur Abzweigung Grosselfingen/Balgheim. Die Kreuzung selbst bleibt nach den Planungen weitestgehend in der bisherigen Form erhalten. Der Mittelweg soll parallel zur Bundesstraße zu einem sechs Meter breiten Rad- und Wirtschaftsweg ausgebaut werden, der wiederum an die Kreisstraße DON 7 angebunden wird.

Bekanntlich hatte das Straßenbauamt dort aus Sicherheitsgründen eine Brücke über die Bundesstraße vorgesehen. Wegen des Vorkommens der Wiesenweihe, einer streng geschützten Vogelart, und entsprechender Einwände des Naturschutzes, verzichtete das Staatliche Bauamt letztlich auf das Bauwerk.

Ein Landwirt hat gegen die "Brezl-Lösung" geklagt

Ein Planfeststellungsbeschluss, also die Genehmigung zum Baubeginn, liegt bereits für den ersten Bauabschnitt vor, der wegen einer anhängigen Klage von Landwirt Georg Schabert beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in München jedoch noch nicht rechtskräftig ist. Öffentliches Aufsehen hat dieser Teilabschnitt von der Anschlussstelle „Nördlingen-Süd“ in Richtung Möttingen durch die „Brezl-Lösung“ erlangt. Dahinter verbirgt sich ein Brückenbauwerk vom Reimlinger Heuweg über die Bundesstraße mit zwei geschwungenen Abfahrten, die der Form einer Brezl ähneln. Dadurch würde ein sechs Hektar großes landwirtschaftliches Grundstück Schaberts zerschnitten, sodass es nicht mehr in der bisherigen Form zu bewirtschaften wäre, wie der Landwirt angibt.

In dieser Frage deutet sich allerdings eine Lösung an. Das Staatliche Bauamt hat auf Reimlinger Flur vor Kurzem ein landwirtschaftliches Grundstück erworben, das die Behörde Georg Schabert zum Tausch anbietet. Dem Vernehmen nach hat die Fläche die gleiche Bonität wie das Schabert-Grundstück an der B25. Allerdings sei sie kleiner.

Eine Einigung gebe es noch nicht, erklärte gestern auf Anfrage unserer Redaktion Wolfgang Betzl vom Staatlichen Bauamt. Die Gespräche liefen noch. „Ich kann so viel sagen, dass wir auf einem guten Weg sind.“ Bei einer Verständigung beider Parteien und einem Ende der gerichtlichen Auseinandersetzung könnte laut Betzl möglicherweise noch in diesem Jahr mit den Vorarbeiten für Bauabschnitt eins begonnen werden.

