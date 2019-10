19.10.2019

Zusammen Aufgaben lösen

In Wassertrüdingen wird ein neues Verwaltungsgebäude der evangelisch-lutherischen Kirche eingeweiht, das auch Aufgaben für das Ries übernimmt

Von Peter Tippl

Mit Gottesdienst, kirchlichem Segen und Tag der offenen Tür ist das neue Verwaltungsgebäude des Evangelisch-Lutherischen Dekanatsbezirks Wassertrüdingen und des Evangelisch-Lutherischen Verwaltungszweckverbands Westmittelfranken-Nordschwaben am Schobdacher Weg in Wassertrüdingen offiziell seiner Bestimmung übergeben worden.

Wie berichtet, haben sich 14 Dekanatsbezirke in Westmittelfranken und Nordschwaben zu einem evangelisch-lutherischen Zweckverband zusammengeschlossen. Jede der fünf Verwaltungseinrichtungen hat ihre Themenschwerpunkte wie Personal, Bau- und Liegenschaftswesen, Finanzen, Verwaltung der Kindertagesstätten und Digitalisierung und einen eigenen Leiter.

„Alles was ihr tut im Namen des Herrn Jesus Christus“ stellte Dekan Hermann Rummel als Leitmotiv über den gemeinsamen Gottesdienst der Gäste und Mitarbeiter in der Stadtkirche.

Angesichts von unzähligen Rechnungen, Computerproblemen, manchmal schwer lesbaren Aufzeichnungen aus den Kirchengemeinden oder komplexen Anliegen stelle dieser biblische Auftrag laut Rummel die Mitarbeiter vor große Herausforderungen, jedoch seien alle Mitarbeiter in den Kirchengemeinden hoch geschätzt und bewältigen schier unlösbare Aufgaben.

Das neue Verwaltungsgebäude mit mehr Raum, Luft und Licht und modernen Arbeitsbedingungen sei würdig der hohen Verantwortung – immerhin für über 30 Kindertagesstätten, 79 Kirchengemeinden und vier Kindergartenvereine, die von 20 Mitarbeitern betreut werden. Ihnen gilt der Dank für ihr Engagement, so Rummel.

Eine zentrale Rolle im neuen Verwaltungszweckverband erfülle laut Alexander Stock vom Landeskirchenamt der Wassertrüdinger Standort nicht nur aus geografischer Sicht. Er spüre die Scharnierfunktion zwischen allen Wirkungsbereichen und zugleich eine den Menschen zugewandte Verwaltung. Für die Stadt Wassertrüdingen freute sich Bürgermeister Stefan Ultsch über den Ausbau und gefestigten Standort der Verwaltungseinrichtung in der Hesselbergstadt und der Ansbacher Dekan Hans Stiegler, Vizepräsident der Landessynode, griff Rummels Leitgedanken auf. Dieses wertvolle Tun im Namen des Herrn in der Verwaltungsstelle solle hinauswirken in die Gemeinden und damit die Liebe Gottes den Menschen näherbringen.

Durch die Gründung des Verwaltungszweckverbands stehe der Westmittelfränkische und Nordschwäbische Raum für Stiegler gleichberechtigt mit den großen Zentren. Die Festgemeinde zog nach dem Gottesdienst zum neuen Verwaltungsgebäude, vor dem sich Hauptgeschäftsführer Bernd Ziegler vom Verwaltungsverbund für die Zusammenarbeit mit dem Landeskirchenamt bedankte und die modernen Gebäude und Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter im Verwaltungszweckverband heraushob. Der Wassertrüdinger Verwaltungsleiter Gerhard Rupp reflektierte die 36-jährige Anlaufstelle in der Eislerstraße mit notwendiger Ausgliederung von Personal in einen weiteren Standort, die schnelle Entscheidung zum Kauf des freigewordenen Steuerbürogebäudes mit Unterstützung durch das Landeskirchenamt vor gut einem Jahr und Aufnahme des Verwaltungsbetriebs zum Juli.

Alle 20 Mitarbeiter seien froh über dieses moderne und funktionale Bürogebäude mit ansprechenden und gut ausgestatteten Arbeitsplätzen. Dies komme auch dem Arbeits- und Betriebsklima zugute. Nach dem kirchlichen Segen durch Dekan Hermann Rummel und Übergabe eines Kreuzes, fand noch ein Tag der Besichtigung und Begegnung statt.

Themen folgen