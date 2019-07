10:11 Uhr

Zusammenstoß mit hohem Sachschaden

Personen blieben auf Reimlinger Hauptstraße unverletzt

Am Freitagnachmittag wollte ein 66-jähriger Pkw-Fahrer von der Bergstraße kommend in die Hauptstraße einbiegen. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten Kleintransporter, der von einem 53-jährigen auf der Hauptstraße ortsauswärts in Richtung Balgheim gesteuert wurde. Beim Zusammenstoß entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 12000 Euro. Verletzt wurde niemand. (pm)

