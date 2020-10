12:17 Uhr

Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen in Wallerstein

In Wallerstein kommt es zu einem Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen. Da der Unfallhergang derzeit noch unklar ist, bittet die Polizei um Hinweise

In der Max-Planck-Straße in Wallerstein ist es am Donnerstag gegen 12.35 Uhr zu einem Unfall gekommen, bei dem die Beteiligten widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang machten. Ein Auto und ein vorausfahrender Lastwagen stießen zusammen. Unklar ist laut Polizeiangaben, ob der Lastwagenfahrer rückwärts fuhr, oder ob der Autofahrer auf den Lastwagen auffuhr. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nördlingen unter 09081/29560 zu melden. (pm)

Lesen Sie auch:

Themen folgen