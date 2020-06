vor 38 Min.

Zustellfahrzeug rollt am Krankenhaus ohne Fahrer rückwärts Gefälle hinab

Am Nördlinger Krankenhaus hat sich ein Unfall mit einem Zustellfahrzeug ereignet.

Der Transporter parkt an einer Steigung am Nördlinger Krankenhaus. Doch der Fahrer vergisst die Handbremse anzuziehen.

Im Bereich des Nördlinger Stiftungskrankenhauses ist es am Mittwoch gegen 12.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 30 Jahre alter Mitarbeiter eines Paketzustelldienstes aus Ulm vergaß laut Polizeibericht beim Parken im Bereich der Auffahrtsschleife zur Notaufnahme die Handbremse an seinem Fahrzeug anzuziehen.

Der Klein-Lkw geriet an der dortigen Steigung ins Rollen und prallte mit der Rückseite gegen zwei unterhalb geparkte Pkw. An diesen Fahrzeugen entstand massiver Schaden.

Verletzt wurde niemand. Der Schaden an allen beteiligten Fahrzeugen beträgt mindestens 15.000 Euro, so die ermittelnden Beamten in einer ersten Schätzung. RN

