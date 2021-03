09:43 Uhr

Zwei Autofahrer im Ries positiv auf Drogen getestet

Bei Verkehrskontrollen am Montag wurden in Hohenaltheim und Deiningen zwei Autofahrer positiv auf Drogen getestet.

Am Montag werden zwei Autofahrer bei Verkehrskontrollen im Ries positiv auf Drogen getestet. Beiden drohen die gleichen Konsequenzen.

Ein 29-jähriger Autofahrer ist am Montag bei einer Verkehrskontrolle in Hohenaltheim positiv auf Drogen getestet worden. Später am gleichen Tag wurde ein 24-Jähriger bei einer Verkehrskontrolle in Deiningen ebenfalls positiv getestet. Beide Fahrer mussten ihre Fahrt sofort beenden. Außerdem droht beiden ein hohes Bußgeld und ein Fahrverbot. (pm)

