13:00 Uhr

Zwei Autofahrer werden in Nördlingen positiv auf Drogen getestet

Zwei Autofahrer werden bei einer Verkehrskontrolle in Nördlingen positiv auf Drogen getestet. Was den beiden Männern nun droht.

Zwei 30-jährige Autofahrer sind bei einer Verkehrskontrolle in Nördlingen positiv auf Drogen getestet worden. Laut Polizei wurde am Donnerstagabend ein Fahrer in der Erninger Straße, der andere in der Nürnberger Straße angehalten.

Nördlingen: Den Autofahrern droht nun ein hohes Bußgeld und Fahrverbot

Beide Männer sollen Anzeichen für Drogenkonsum gezeigt haben. In beiden Fällen viel der Schnelltest positiv aus. Eine Blutentnahme wurde von der Polizei Nördlingen angeordnet. Den zwei Autofahrern droht nun ein hohes Bußgeld und Fahrverbot. (pm)

Lesen Sie auch:

Themen folgen