09:16 Uhr

Zwei Autos angefahren: Verursacher flüchten

Die Polizei Nördlingen bittet jetzt um Zeugenhinweise. Der Sachschaden ist jeweils vierstellig.

Zwei Verkehrsunfälle sind der Polizei am Montagnachmittag gemeldet worden. Beide hatten sich bereits in der Woche zuvor ereignet. Und beides Mal suchten die Unfallverursacher unerkannt das Weite.

- Ein weißer Audi ist in der Zeit vom 25. bis 28. April hinten rechts angefahren worden. Dem Schadensbild nach könnte der Verursacher ein rotes Fahrzeug gefahren haben, so die Polizei. Entweder am Nördlinger Krankenhausparkplatz, oder am Parkplatz des Kauflandes hinterließ der Unfallflüchtige am Pkw des Geschädigten einen Sachschaden von circa 2000 Euro.

- Der schwarze BMW einer Nördlingerin wurde offensichtlich am vergangenen Freitag auf dem Parkplatz des Kauflands beschädigt. Die Frau war in der Zeit zwischen 16 und 16.45 Uhr beim Einkaufen. Auch hier fehlt vom Verursacher bislang jegliche Spur. An der Stoßstange hinten links entstand ein Schaden von ebenso rund 2000 Euro.

Die Polizei Nördlingen bittet unter Telefon 09081/2956-0 um Hinweise. (pm)

Themen Folgen