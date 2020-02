vor 57 Min.

Zwei Autounfälle im Ries: Hoher Sachschaden

In Löpsingen und in Ehringen gab es am Donnerstag zwei Verkehrsunfälle. In einem Fall entstand ein hoher Sachschaden.

Ein 39-jähriger Autofahrer hat am Donnerstagnachmittag einen Auffahrunfall verursacht. Laut Polizei übersah der Mann einen Rückstau, der sich vor dem Kreisverkehr bei Ehringen gebildet hatte. Wie weiter berichtet wird, fuhr der 39-Jährige anschließend auf das Auto einer 36-Jährigen auf. Laut Polizei entstand ein erheblicher Sachschaden von insgesamt rund 12.000 Euro.

Unfall in Löpsingen: 3000 Euro Blechschaden

Auch in Löpsingen hat sich am Donnerstagnachmittag ein Autounfall ereignet. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 47-Jähriger mit seinem Auto auf der Ortsstraße in Löpsingen und übersah beim Überqueren der B466 das Auto eines 51-Jährigen. Wie weiter berichtet wird, stießen beide Autos im Kreuzungsbereich zusammen. Laut Polizei entstand ein Blechschaden von rund 3000 Euro, verletzt wurde niemand. (RN)

