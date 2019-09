26.09.2019

Zwei Chöre an einem Abend

Die beiden Chöre „Intonata“ und „Voltissimo“ aus Ellwangen waren mit ihrer Leiterin Anke Renschler für ein Probenwochenende in Nördlingen zu Gast.

„Intonata“ und „Voltissimo“ aus Ellwangen begeistern in der Salvatorkirche

Erfreulich viele Zuhörer sind zum Konzert der Ensembles „Intonata“ und „Voltissimo“ in die Nördlinger Salvatorkirche gekommen. Dort wurden sie zunächst von Stadtpfarrer Benjamin Beck sowie Rudi Scherer von der Stadtverwaltung begrüßt. Die zwei Chöre aus Ellwangen kamen laut einer Pressemitteilung der Stadt auf Anregung des Leiters des Trommlerkorps der Knabenkapelle, Michael Fischer, erstmals nach Nördlingen, um im Rahmen eines Probenwochenendes ein Konzert in der Kirche zu geben.

Und was die annähernd 50 Sänger unter der Leitung von Anke Renschler den Zuhörern darboten, war famos. Der Chor von Betriebsangehörigen der EnBW ODR AG – „Voltissimo“ – begann mit dem Halleluja-Kanon, bevor die Zuhörer mit englischen Kirchenliedern ebenso bestens unterhalten wurden, wie mit Liedern aus Rock und Pop. Im Anschluss daran ließ die Chorleiterin, Anke Renschler, den gemischten Chor „Intonata“ mit dem „Adiemus“ und dem auch in Kirchenkreisen und aus dem Musical „Sister Act“ bestens bekannten Song „I will follow him“ folgen. Und mit welcher Inbrunst die Sänger der engagierten Chorleiterin folgten, die mitsingend aus den vielen Stimmen ein herausragendes Gesangsensemble bildete, war großartig.

Insbesondere die afrikanischen Stücke im Konzert, zum Beispiel „Jambo Bwana“ oder „Baba Yetu“, das „Vater unser“ in Afrikanisch, begeisterten die Zuhörer. Als gegen Ende beide Chöre zusammenkamen, um unter anderem mit den Besuchern „Dona nobis“, einen bekannten Choral, anzustimmen, ging ein großartiges, wunderbares Konzert mit gesungenen „Irischen Segenswünschen“ zu Ende.

Bei der Zugabe kamen noch einmal die beiden männlichen Solisten mit „What a wonderful world“ zum Einsatz, die mit ihren sonorigen Baritons das Chorkonzert abschlossen. Genau was Stadtpfarrer Beck den Zuschauern versprochen hatte, nämlich eine Stunde der Freude, aber auch eine Stunde der Ruhe und Erholung am Vorabend des Sonntags genießen zu können – genau dies wurde von „Intonata“ und „Voltissimo“ unter der Leitung von Anke Renschler großartig erfüllt, so die Pressemitteilung. (pm)

